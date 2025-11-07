Ahora sí, por primera vez en el semestre de la Liga BetPlay y tras 4 triunfos consecutivos, América de Cali alcanzó un lugar en los 8 primeros puestos de la tabla de posiciones. Llegó allí al imponerse a Boyacá Chicó en Tunja (0-2, goles de José Cavadía y Dylan Borrero) y ahora depende de sí mismo para clasificar a cuadrangulares.
Está en tal posición a falta de dos jornadas para el final. En un semestre que empezó con Gabriel Raimondi como DT, eligió a David González como su sucesor. Con él, además de llegar a la disputa de la semifinal de Copa BetPlay, ha sumado lo necesario en Liga BetPlay para meterse en la pelea. Les ganó consecutivamente a La Equidad (3-2), Deportivo Cali (0-2), Junior (2-1) y Boyacá Chicó (0-1). Con 26 puntos, ya está octavo.
Resultados de la Fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-2
- Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira (Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez)
- Águilas Doradas 1-0 Envigado (Jorge Obregóm)
- Deportivo Cali 0-1 Alianza FC (Edwin Torres)
- La Equidad 0-1 Fortaleza CEIF (Emilio Aristizábal)
- Junior 1-2 Santa Fe (Yimmi Chará; Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera)
- DIM 3-0 Atlético Bucaramanga (Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío)
- Millonarios 0-0 Once Caldas
- Unión Magdalena 0-2 Deportes Tolima (Juan Pablo Torres y Adrián Parra)
- Llaneros 0-3 Atlético Nacional (Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista)
- Boyacá Chicó 0-2 América de Cali (José Cavadía y Dylan Borrero)
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 18
En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.
- Atlético Nacional: 34 puntos, +14 (18 partidos)
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos, +13 (18 partidos)
- Independiente Medellín: 34 puntos, +12 (18 partidos)
- Fortaleza CEIF: 34 puntos, +8 (18 partidos)
- Deportes Tolima: 32 puntos, +9 (18 partidos)
- Junior de Barranquilla: 31 puntos, +9 (18 partidos)
- Águilas Doradas: 27 puntos, +4 (18 partidos)
- América de Cali: 26 puntos, +4 (18 partidos)
- Alianza FC: 26 puntos, +1 (18 partidos)
- Santa Fe: 25 puntos, +2 (18 partidos)
- Llaneros: 25 puntos, -3 (18 partidos)
- Once Caldas: 23 puntos, -4 (18 partidos)
- Millonarios: 22 puntos, -4 (18 partidos)
- Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos)
- Unión Magdalena: 18 puntos, -9 (18 partidos)
- Deportivo Pereira: 18 puntos, -10 (18 partidos)
- Deportivo Pasto: 16 puntos, -4 (18 partidos)
- Envigado: 16 puntos, -10 (18 partidos)
- Boyacá Chicó: 16 puntos, -12 (18 partidos)
- La Equidad: 11 puntos, -18 (18 partidos).
Partidos que le quedan a América de Cali en la Liga BetPlay
El cuadro escarlata está metido en la pelea por la clasificación a cuadrangulares y tienen este calendario pendiente para las Jornadas 19 y 20:
- Fecha 19: Unión Magdalena (local)
- Fecha 20: Independiente Medellín (visitante)
Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 18)
El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.
- FRANCISCO FYDRISZEWSKI – INDEPENDIENTE MEDELLÍN: 11 GOLES
- Yoshan Valois – Deportivo Pasto: 9 goles
- Carlos Lucumí – Alianza FC: 8 goles
- Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: 8 goles
- Brayan León Muñiz – Independiente Medellín: 7 goles.
- Jefry Zapata – Once Caldas: 7 goles
- Jannenson Sarmiento – Unión Magdalena: 7 goles.
- Ricardo Márquez – Unión Magdalena: 7 goles.