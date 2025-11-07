Ahora sí, por primera vez en el semestre de la Liga BetPlay y tras 4 triunfos consecutivos, América de Cali alcanzó un lugar en los 8 primeros puestos de la tabla de posiciones. Llegó allí al imponerse a Boyacá Chicó en Tunja (0-2, goles de José Cavadía y Dylan Borrero) y ahora depende de sí mismo para clasificar a cuadrangulares.

Está en tal posición a falta de dos jornadas para el final. En un semestre que empezó con Gabriel Raimondi como DT, eligió a David González como su sucesor. Con él, además de llegar a la disputa de la semifinal de Copa BetPlay, ha sumado lo necesario en Liga BetPlay para meterse en la pelea. Les ganó consecutivamente a La Equidad (3-2), Deportivo Cali (0-2), Junior (2-1) y Boyacá Chicó (0-1). Con 26 puntos, ya está octavo.

Resultados de la Fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-2

Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira (Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez)

(Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez) Águilas Doradas 1-0 Envigado (Jorge Obregóm)

(Jorge Obregóm) Deportivo Cali 0-1 Alianza FC (Edwin Torres)

(Edwin Torres) La Equidad 0-1 Fortaleza CEIF (Emilio Aristizábal)

(Emilio Aristizábal) Junior 1-2 Santa Fe (Yimmi Chará; Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera)

(Yimmi Chará; Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera) DIM 3-0 Atlético Bucaramanga (Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío)

(Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío) Millonarios 0-0 Once Caldas

Unión Magdalena 0-2 Deportes Tolima (Juan Pablo Torres y Adrián Parra)

(Juan Pablo Torres y Adrián Parra) Llaneros 0-3 Atlético Nacional (Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista)

(Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista) Boyacá Chicó 0-2 América de Cali (José Cavadía y Dylan Borrero)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 18

En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Atlético Nacional: 34 puntos, +14 (18 partidos) Atlético Bucaramanga: 34 puntos, +13 (18 partidos) Independiente Medellín: 34 puntos, +12 (18 partidos) Fortaleza CEIF: 34 puntos, +8 (18 partidos) Deportes Tolima: 32 puntos, +9 (18 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +9 (18 partidos) Águilas Doradas: 27 puntos, +4 (18 partidos) América de Cali: 26 puntos, +4 (18 partidos) Alianza FC: 26 puntos, +1 (18 partidos) Santa Fe: 25 puntos, +2 (18 partidos) Llaneros: 25 puntos, -3 (18 partidos) Once Caldas: 23 puntos, -4 (18 partidos) Millonarios: 22 puntos, -4 (18 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -9 (18 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -10 (18 partidos) Deportivo Pasto: 16 puntos, -4 (18 partidos) Envigado: 16 puntos, -10 (18 partidos) Boyacá Chicó: 16 puntos, -12 (18 partidos) La Equidad: 11 puntos, -18 (18 partidos).

Partidos que le quedan a América de Cali en la Liga BetPlay

El cuadro escarlata está metido en la pelea por la clasificación a cuadrangulares y tienen este calendario pendiente para las Jornadas 19 y 20:

Fecha 19: Unión Magdalena (local)

Fecha 20: Independiente Medellín (visitante)

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 18)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.