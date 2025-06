En el Pascual Guerrero se vivió una escena inolvidable. Tras el pitazo final del último partido de América de Cali en la Liga BetPlay 2025-1, Duván Vergara se despidió de la hinchada besando el escudo. Fue su último juego con la camiseta escarlata en este ciclo, un cierre emotivo que vino acompañado de palabras sinceras y un mensaje claro sobre lo que viene para su carrera.

Vergara, quien volvió al club un año atrás con la ilusión de repetir títulos, confirmó que ahora su camino sigue en Racing Club de Argentina. Aunque aún no firma, lo da por casi hecho. Se va con gratitud, dolor por no lograr el objetivo y el corazón completamente entregado a una afición que, según él, siempre lo hizo sentir en casa.

Duván Vergara: “Me voy con la frente en alto”

Duván no necesitó grandes gestos para dejar claro lo que significó América de Cali en su carrera. Después del empate ante el DIM, en un Pascual que lo aplaudió de pie, se detuvo, besó el escudo del equipo y luego compartió con los medios una de las entrevistas más sinceras de su carrera.

“Pasé días tristes porque me voy y no logré ser campeón. Pedirles disculpas a la hinchada, al profesor y a todos porque ese era el objetivo desde que llegué. Estoy seguro que me voy con la frente en alto porque di lo mejor de mí siempre”, dijo el atacante visiblemente emocionado.

Reconoció que su compromiso fue total desde el primer día de este segundo ciclo. “El único día que no estuve fue porque estaba en la clínica. De resto, siempre estuve. Hasta el último día le dije al profesor que me llevara. Yo doy hasta lo último por este club que se me metió en la piel”.

El futuro de Duván Vergara: Racing Club, a la espera de la firma

Aunque falta el paso final, el acuerdo está casi cerrado. “Lo de Racing está en un 90%. Hasta que no firme, no está hecho, pero está en un 90%. Hoy era mi último partido en el club, muy feliz”, comentó. Así confirmó que lo esperan en Argentina para realizarse los exámenes médicos y sumarse a la pretemporada del equipo dirigido por Gustavo Costas.

En caso de concretarse todo como se espera, firmará con Racing un contrato importante., cerrando una etapa con América de Cali que en números también deja huella: 56 partidos, 20 goles y 5 asistencias desde su regreso, y una conexión emocional que trasciende los registros.

El amor eterno a América de Cali: “Soy un hincha más”

Pese a la tristeza de irse sin un nuevo título, Vergara dejó claro que su amor por América de Cali es auténtico y que no se trata de una despedida definitiva. “Soy un hincha más de esta linda institución y los estaré apoyando siempre”, dijo emocionado.

Incluso se permitió soñar con un nuevo regreso. “¿Un tercer regreso? Siempre. Si me reciben, acá estaré”. Una frase que provocó la ovación de la tribuna y que confirma que su relación con la hinchada está lejos de cerrarse.

Duván Vergara vivió su segundo ciclo en América como una etapa de entrega total. Aunque el equipo no logró el objetivo deportivo, su paso quedó marcado por compromiso, cariño y un final que será difícil de olvidar. La historia continuará, ahora en Argentina, pero con la camiseta escarlata tatuada en el alma.