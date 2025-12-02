El empate 1-1 de América de Cali frente al DIM en el Atanasio Girardot dejó al equipo de David González con vida en los cuadrangulares semifinales. El gol de Yojan Garcés permitió sumar un punto clave para seguir en la pelea por el cupo a la gran final, aunque el cuadro escarlata ya no depende de sí mismo y deberá ganar y esperar resultados.

El Grupo A quedó apretado y con un cierre de altísima tensión. América, con 5 unidades, comparte puntuación con Atlético Nacional y persigue a un Junior que lidera con 8 puntos y cuenta, además, con la ventaja deportiva. Con dos fechas por disputarse, las cuentas están claras: el margen es mínimo, pero la ilusión sigue intacta.

Tabla del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los resultados de la Fecha 4 modificaron ligeramente el panorama, pero mantuvieron abierta la competencia para América de Cali. Así quedó la tabla:

Junior: 8 puntos (+2) América de Cali: 5 puntos (0) Atlético Nacional: 5 puntos (0) DIM: 2 puntos (0)

América supera a Atlético Nacional por criterios de desempate, mientras que Junior toma ventaja gracias a su triunfo y a la ventaja deportiva que arrastra desde la fase regular.

Partidos que le quedan a América de Cali en los cuadrangulares

A América le restan dos enfrentamientos directos ante los rivales que también pelean por el cupo a la final:

Fecha 5: Junior vs. América de Cali (Barranquilla)

Junior vs. América de Cali (Barranquilla) Fecha 6: América de Cali vs. Atlético Nacional (Pascual Guerrero)

Ambos partidos serán decisivos no solo por los puntos en disputa, sino porque América enfrenta a los equipos que marcan su camino hacia la clasificación. Cada resultado, propio o ajeno, inclinará la balanza.

Qué necesita América de Cali para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay

Las cuentas son claras: América debe ganar los dos partidos que le quedan. Esa es la condición base. Alcanzaría 11 puntos, una cifra que lo mantiene en carrera y le permite presionar al líder. Pero ese esfuerzo no basta por sí solo: Junior también tiene dos partidos por disputar, uno de ellos ante el DIM.

Para que América sea finalista en el escenario más directo, se necesita:

Victoria ante Junior en Barranquilla. Victoria ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. Que Junior no gane su otro partido, el que jugará contra el DIM en Medellín.

Si Junior vence al DIM y llega a 11 puntos, ese empate en unidades lo clasifica automáticamente gracias a la ventaja deportiva que obtuvo por su mejor ubicación en la fase regular. Por eso, América debe sumar 6 puntos y esperar que Junior deje escapar alguno en la Fecha 6.

Cómo afecta la ventaja deportiva de Junior a América de Cali

La ventaja deportiva es un factor determinante en este cuadrangular. Junior, al haber terminado mejor posicionado en la fase de todos contra todos, clasifica automáticamente en caso de igualdad en puntos con cualquier rival del grupo.

Esto significa que, aunque América gane sus dos partidos y Junior pierda uno y gane el otro, quedando ambos con 11 puntos, el cupo será para el equipo barranquillero. América necesita superarlo en puntos, no igualarlo. Este elemento hace que cada punto tenga un peso enorme y que el duelo directo en Barranquilla sea clave para descontar la diferencia.

Otro escenario posible para la clasificación de América de Cali

Aunque ganar los dos partidos es el camino más sólido, existen alternativas con menos margen que podrían llevar al equipo a la final:

Ganar a Junior y empatar ante Nacional

América llegaría a 9 puntos. Para clasificar, Junior tendría que:

Perder ante América,

Perder ante el DIM.

Además, Atlético Nacional no podría ganar ambos partidos, ya que podría desplazar a América por puntos o criterios de desempate.

El valor del duelo directo entre América de Cali y Junior

El partido de la Fecha 5 en Barranquilla será el punto de quiebre del cuadrangular. Para América, no solo representa la oportunidad de descontar puntos al líder, sino también la posibilidad de modificar completamente el orden del grupo.

Una victoria escarlata generaría:

Triple empate en 8 puntos (si Nacional gana su partido).

Un cierre de cuadrangulares vibrante.

La posibilidad real de que América llegue con vida a la última fecha dependiendo del resultado de Junior.

Este duelo es, en la práctica, una final anticipada para los dirigidos por David González.

Un cierre de cuadrangulares que mantiene vivo el sueño escarlata

Aunque América no depende de sí mismo, sigue firme en la pelea. El empate en Medellín no resolvió la clasificación, pero tampoco la complicó de manera definitiva. El equipo está a dos triunfos de llegar a 11 puntos y forzar el error que necesita de Junior.

La tarea es exigente, pero las cuentas aún permiten soñar. Con un cierre intenso, dos duelos directos y la obligación de ganar, América de Cali afronta las últimas dos fechas con la convicción de que todavía puede llegar a la gran final de la Liga BetPlay.