La hinchada escarlata llevaba semanas esperando una respuesta del América de Cali que acumulaba ocho jornadas sin victorias en la Liga BetPlay y el clima alrededor del equipo era de frustración. El clásico pasó sin goles y sin alegrías, la Sudamericana se había escapado en octavos de final y en Copa BetPlay el panorama sigue abierto.

En medio de esa situación, el duelo ante Once Caldas se convirtió en un punto de inflexión. América de Cali volvió a ganar en el campeonato y lo hizo gracias a una de las actuaciones más esperadas: Cristian Barrios fue protagonista absoluto con un gol y una asistencia, la respuesta que la afición pedía desde hace tiempo.

Cristian Barrios y el fin de una sequía que pesaba demasiado en América de Cali

Barrios tenía pendiente reencontrarse con el gol en la Liga BetPlay. Su última anotación en el certamen se remontaba a 22 partidos atrás (vs Llaneros, el 25 de enero, ¡DE ENERO!) y en la temporada 2025 la cifra ya alcanzaba los ocho compromisos consecutivos sin celebrar, tras aquel que le hizo a Fluminense por la Sudamericana el pasado agosto.

Esa sequía llegó a su fin en el momento más oportuno. Contra Once Caldas, Cristian Barrios encontró el espacio para marcar y devolvió la confianza que tanto necesitaba. Su gol no solo representó un respiro personal, sino que se convirtió en un punto de quiebre en la narrativa del equipo, que volvía a creer en sí mismo.

El aporte decisivo: gol y asistencia en una misma noche

Más allá de romper su mala racha, Cristian Barrios completó un partido redondo. Además de anotar, fue el encargado de asistir en el tanto del empate parcial, logrado por Tilman Palacios, mostrando la versión más desequilibrante de su juego. Encaró, generó espacios y desequilibró, algo que América de Cali venía echando en falta durante semanas.

Con este rendimiento, Cristian Barrios alcanzó su tercer gol en 37 partidos durante el 2025. Puede parecer una cifra modesta, pero el contexto le da un valor especial: apareció cuando el equipo más lo necesitaba, cuando los puntos eran urgentes y la presión estaba en su punto más alto.

Cristian Barrios en América de Cali: sus números

Desde su arribo al cuadro escarlata, Cristian Barrios se ha caracterizado por ser un jugador de entrega y sacrificio, aunque con altibajos en su producción ofensiva. En total, suma 131 partidos oficiales con la camiseta de América de Cali. Ha marcado 24 goles y ha entregado 13 asistencias, cifras que lo colocan como un jugador influyente en los últimos años del equipo.

La temporada 2025 no había sido la mejor para él en términos de números, pero este último partido abre una nueva oportunidad para convertirse en ese futbolista que desequilibre en el frente de ataque y que acompañe a los referentes en un semestre lleno de exigencias.

El alivio en medio de un semestre complicado para América de Cali

El triunfo sobre Once Caldas no solo significó cortar la sequía de victorias en Liga BetPlay, también representó un bálsamo para un plantel que atraviesa una de sus etapas más críticas en años recientes. El equipo sigue en la parte baja de la tabla, con la necesidad de sumar de manera constante para salir del fondo.

En ese contexto, la aparición de Cristian Barrios se vuelve aún más valiosa. Su aporte no se limita al resultado inmediato, sino que enciende una chispa de ilusión en un plantel que necesita referentes de confianza y en una hinchada que exige resultados a la altura de la historia del club.

La hinchada escarlata y el pedido cumplido

Los aficionados de América de Cali habían expresado su inconformidad en las últimas semanas, incluso con manifestaciones previas a partidos. El clamor era claro: necesitaban jugadores que marcaran diferencia y que asumieran el liderazgo en la cancha. Ante Once Caldas, Cristian Barrios se convirtió en esa figura que muchos reclamaban.

El mensaje quedó claro: cuando un jugador se atreve a romper la inercia y asume el protagonismo, el equipo puede reencontrarse con el triunfo. Esa fue la gran enseñanza de la noche en el Pascual Guerrero.