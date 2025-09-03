El nombre de Álex Escobar está grabado en la historia de América de Cali. Para la afición, su mención evoca títulos, goles y un liderazgo que trascendió generaciones. Hoy, tras la salida de Gabriel Raimondi, el “Maestro” asume un nuevo rol: director técnico interino del primer equipo, con la misión inmediata de dirigir la revancha de la Copa BetPlay frente a Atlético Bucaramanga.

La designación del «Pibe del Barrio Obrero» no es solo un movimiento institucional. Para el hincha, es un gesto que conecta el presente con la identidad histórica del club, poniendo en el banquillo a uno de los jugadores más representativos que ha vestido la camiseta roja.

Álex Escobar, hombre récord en América de Cali

Un solo dato lo dice todo: nadie ha vestido la camiseta del América más veces que él. Con 578 partidos oficiales, Álex Escobar es el futbolista con más apariciones en la historia del club. A ese impresionante registro se suman 88 goles, una cifra que lo ubica en el octavo lugar entre los máximos goleadores del equipo, pese a que nunca fue delantero.

Su estilo como volante ofensivo combinaba inteligencia, técnica y precisión, características que lo convirtieron en el motor del equipo durante los años dorados de la institución. Escobar fue mucho más que un jugador: fue el corazón que marcaba el ritmo en cada campaña histórica.

Álex Escobar, protagonista de la época dorada de América de Cali

En el palmarés de Escobar reposan cinco títulos de Liga Colombiana: 1984, 1985, 1986, 1990 y 1992. Con él en la cancha, América de Cali no solo dominó el torneo local, sino que se consolidó como un referente continental, llegando a finales de la Copa Libertadores y marcando una era que aún se recuerda con orgullo.

Su influencia en el vestuario y su conexión con la hinchada lo convirtieron en un símbolo de compromiso y pasión por los colores escarlatas, un legado que hoy lo acompaña en su faceta como entrenador.

Álex Escobar también fue campeón con América de Cali como Asistente Técnico

El vínculo de Escobar con América no terminó al colgar los botines. En 2008, regresó como asistente técnico de Diego Umaña en el equipo que conquistó la Estrella 13, aportando su experiencia y conocimiento para guiar a un grupo que necesitaba el toque de identidad que él representaba.

Desde entonces, ha trabajado en procesos formativos y técnicos dentro de la institución, ganándose el respeto de jugadores y dirigentes. Esa trayectoria lo convierte en una voz autorizada para asumir el mando en este periodo de transición.

Un reto inmediato en Copa BetPlay con América de Cali

El debut de Álex Escobar como interino no será sencillo. América de Cali necesita remontar el marcador adverso ante Atlético Bucaramanga en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay. La oportunidad no solo representa el chance de seguir en el torneo, sino también de devolverle confianza a un plantel que atraviesa una racha negativa.

El respaldo de la hinchada está garantizado. Para el aficionado escarlata, ver a Escobar en el banquillo significa volver a sentir que el equipo está en manos de alguien que entiende lo que representa el club, no solo en lo deportivo, sino en lo emocional y simbólico.

El respeto de toda la hinchada de América de Cali

Hablar de Álex Escobar en el Pascual Guerrero es hablar de respeto absoluto. Su legado como jugador, su conexión con los títulos más importantes del club y su constante presencia en procesos internos lo convierten en uno de los nombres más queridos y valorados por la afición.

En un momento en el que América de Cali busca reencontrarse con su identidad, su figura se levanta como un punto de unión entre pasado y presente. Para los hinchas, Escobar no solo es el interino del momento: es el símbolo de un América que nunca dejó de soñar con volver a ser protagonista.

Mirando al futuro de la temporada de América de Cali

Aunque su rol es interino, esta oportunidad podría abrir una nueva puerta en la carrera de Escobar como entrenador. Su conocimiento profundo del club y su ascendencia sobre el grupo podrían ser factores determinantes para que, en el futuro, su nombre se mantenga como opción para liderar el proyecto deportivo de manera permanente.

Por ahora, el objetivo está claro: competir, sumar y devolverle al equipo la competitividad que el hincha exige. Y, como en los años dorados, Álex Escobar vuelve a estar en el lugar que mejor conoce: al servicio de un América de Cali que necesita de su corazón, liderazgo y experiencia para salir adelante.