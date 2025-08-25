La Liga BetPlay abrió oficialmente la ventana para la inscripción de jugadores libres y con ello se reaviva la expectativa por el regreso de Adrián Ramos a las canchas con América de Cali. El capitán histórico, que no disputa un partido oficial desde diciembre de 2024, es agente libre y su nombre vuelve a estar en boca de todos los hinchas que esperan verlo nuevamente en acción.

Han pasado ocho meses desde su último encuentro, en la final de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional. Y desde entonces no ha tenido despedida oficial ni cierre de ciclo. El plazo para que Adriancho sea registrado finaliza el 29 de agosto, lo que convierte esta semana en definitiva para saber si volverá o no al plantel profesional.

La posición de América de Cali y de Tulio Gómez sobre el regreso de Adrián Ramos

En medio de la expectativa, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, confirmó que la decisión final pasa directamente por el propio jugador. En entrevista con Antena 2, Gómez explicó: “Adrián Ramos nunca ha dejado de ir a entrenar al América, ha estado entrenando. En su sabiduría estará definir si está apto. Él es muy profesional”.

El mensaje refleja confianza en la disciplina del delantero, pero también deja claro que el club no forzará su regreso si él no se siente preparado. El tema es personal y deportivo a la vez: dependerá del estado físico y del deseo de Ramos de volver a competir oficialmente.

El deseo de regresar y un partido pendiente

Lo que mantiene viva la ilusión de ver nuevamente a Adrián Ramos en la cancha es su propio deseo de volver. El ídolo escarlata había expresado que quería prepararse para un partido de despedida con público, algo que no pudo darse en diciembre cuando disputó su último juego en la final de Copa BetPlay.

La posibilidad de regresar al registro oficial en este semestre le permitiría no solo disputar algunos compromisos más con el equipo, sino también cerrar su ciclo de la forma que merece: jugando, aportando y recibiendo el reconocimiento de la hinchada en el Pascual Guerrero.

Un referente con historia en América de Cali

Adrián Ramos no es un jugador cualquiera en la historia de América. Es el cuarto goleador histórico del club con 105 goles, bicampeón de la Liga BetPlay (2019 y 2020) y uno de los capitanes más queridos por la afición. Más allá de los números, su liderazgo dentro y fuera del campo lo convirtió en símbolo de compromiso y profesionalismo, cualidades que hoy mantienen encendida la expectativa de su regreso.

El delantero ya había dejado entrever que su retiro como futbolista estaba próximo y que en 2026 quiere comenzar su carrera como entrenador, con el sueño de dirigir algún día a América de Cali. Pero antes, todavía tiene pendiente el último baile en el Pascual Guerrero.

De qué depende el regreso de Adrián Ramos a América de Cali

El retorno de Adrián Ramos a la competencia oficial con América de Cali depende de tres factores principales:

La ventana de inscripciones: Dimayor habilitó el registro de jugadores libres entre el 25 y el 29 de agosto. Si América no concreta su inscripción en ese lapso, no podrá jugar el resto del semestre. Su estado físico y decisión personal: aunque se ha mantenido entrenando con el grupo, será el propio Ramos quien determine si está en condiciones de competir al máximo nivel tras ocho meses sin partidos oficiales. La planificación del club: más allá de lo simbólico, el cuerpo técnico evaluará cómo podría encajar su regreso en la plantilla que hoy dirige Gabriel Raimondi, teniendo en cuenta el calendario en Liga BetPlay y Copa BetPlay.

El contexto de América de Cali en 2025-II

El presente deportivo del club también juega un papel importante en la decisión. América atraviesa una campaña irregular en la Liga BetPlay, donde se ubica en la parte baja de la tabla, y necesita referentes que aporten jerarquía y experiencia en los momentos de presión.

Además, sigue en carrera en la Copa BetPlay, un torneo en el que enfrentará a Atlético Bucaramanga en octavos de final y que puede ser una oportunidad para dar rodaje a jugadores con experiencia. Para los hinchas, la vuelta de Ramos podría significar no solo un impulso emocional, sino también un aporte futbolístico en instancias decisivas.

Una semana de definiciones de América de Cali

El reloj corre y la ventana de inscripciones se cierra pronto. Entre el 25 y el 29 de agosto se sabrá si Adrián Ramos volverá oficialmente a vestir la camiseta de América de Cali o si su carrera como futbolista llega a su fin sin un partido de despedida como merece.

Lo cierto es que el ídolo sigue entrenando, el club le ha dejado la puerta abierta y la decisión final está en sus manos. Para la hinchada escarlata, esta semana no es una más: es la de la ilusión de volver a ver a su capitán, aunque sea por última vez, en el terreno de juego.