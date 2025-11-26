América de Cali empieza a mover el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el del venezolano Darwin Machís, extremo de 32 años que analiza con calma cuál será su próximo destino profesional. El club vallecaucano atraviesa un proceso de reconstrucción profunda, en el que busca sumar jugadores de jerarquía, explosión y capacidad para encajar en el estilo dinámico que propone su entrenador David González. En ese plan estructural, Machís es hoy una prioridad absoluta.

América de Cali va con todo por Machís

La información fue revelada por el periodista colombiano Felipe Sierra, quien confirmó que el interés de América por el jugador no es nuevo: el club lo sigue desde hace un año. Sin embargo, en esta ocasión la ofensiva es mucho más fuerte, al punto de que los directivos escarlatas ya definieron una oferta formal, la cual será enviada al empresario del jugador para intentar cerrar el fichaje en el corto plazo.

Machís, que actúa como extremo por izquierda, es visto como una pieza ideal para acompañar el proyecto que González pretende estructurar para 2026: un equipo de fútbol directo, ataques verticales y transiciones rápidas. Tan pronto la dirigencia americana presentó su nombre, el técnico dio el visto bueno inmediato para avanzar en la negociación.

🚨 Exclusiva: #América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano 🔴 pic.twitter.com/cwe0PfnNo9 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 26, 2025

Surge un obstáculo inesperado: Universitario entra en la puja

Cuando en América crecía el optimismo, apareció un obstáculo clave. En Perú, Universitario de Deportes, actual campeón y club histórico del continente, también ha puesto la mira en el venezolano y alista una oferta muy competitiva.

El ítem que más complica a América es que Universitario ya tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores 2026, un factor determinante para cualquier jugador que busca exposición internacional. Aunque América también podría clasificar a un torneo Conmebol el próximo año, aún no es claro si será Libertadores o Sudamericana, ya que restan dos semanas cruciales en la Liga colombiana para definir dicha situación.

En la parte económica, el club crema también estaría ligeramente por encima de la propuesta americana. Aun así, el entorno del futbolista dejó claro que a Machís lo seduce especialmente la idea de jugar en la Liga Colombiana, un objetivo que ha tenido en su carrera desde hace varios años.

Qué busca Machís para su próximo paso

El venezolano tiene una larga trayectoria internacional y experiencia en Sudamérica, Europa y la Selección de Venezuela, compitiendo en Eliminatorias Mundialistas y Copa América. Para elegir su próximo club, Machís exige dos condiciones claras:

Que sus derechos federativos sean adquiridos de manera definitiva .

. Que el contrato firmado sea de mínimo dos años.

Tanto América de Cali como Universitario están dispuestos a cumplir con dichos requerimientos, lo que deja la decisión final en manos del futbolista.

Trayectoria de Darwin Daniel Machís Marcano