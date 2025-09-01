La etapa de Diego Gabriel Raimondi en América de Cali llegó a su fin este domingo. El entrenador argentino, que asumió el cargo hace apenas dos meses, no logró consolidar un proyecto competitivo y terminó dejando el cargo tras números poco alentadores: en 14 partidos disputados apenas consiguió 4 victorias, con 3 empates y 7 derrotas, lo que dejó un rendimiento del 35%. El penúltimo lugar en la Liga BetPlay sentenció su salida de manera definitiva.

Lo curioso es que, incluso antes de dirigir su último encuentro contra Alianza Valledupar, los directivos del club ya habían avanzado en conversaciones con dos posibles reemplazos. La presidenta, Marcela Gómez, tomó la iniciativa y dialogó con los entrenadores Juan Cruz Real y Alexis García, ambos nombres de peso en el medio, aunque con panoramas distintos.

Juan Cruz Real, principal candidato

Entre los nombres que suenan con más fuerza, el de Juan Cruz Real aparece como la primera opción. El argentino de 48 años ya sabe lo que es dirigir al América, pues estuvo al mando del equipo entre 2020 y 2021, periodo en el que consiguió el título de Liga BetPlay en diciembre de 2020, la estrella número 15 en la historia del club.

Actualmente, Cruz Real se encuentra en Estados Unidos con su familia, tras su salida de Belgrano de Córdoba hace siete meses. Las conversaciones con los directivos escarlatas avanzaron rápidamente, al punto de que se habla de un inminente regreso a Colombia esta misma semana.

La negociación no presentó mayores trabas en lo económico, pero sí en lo contractual. América propuso un vínculo por un año con cláusula de revisión a los cuatro meses y posibilidad de rescisión según resultados. El entrenador, por su parte, busca un acuerdo por año y medio, con el objetivo de tener la oportunidad de armar un plantel a su gusto en enero de 2026, ya que considera que la plantilla actual no se ajusta plenamente a su habitual esquema 3-4-3.

Alexis García, en carpeta pero con trabas

El otro candidato es Alexis García Vega, técnico de 65 años con amplia trayectoria en el fútbol colombiano, donde ha dirigido a 11 equipos desde que inició su carrera como DT en 1999. Su nombre genera división en la dirigencia: mientras que Tulio Gómez, máximo accionista del club, lo ve con buenos ojos, su hija Marcela no parece tan convencida, aunque igual sostuvo un largo diálogo con él para conocer detalles de su proyecto y sus pretensiones económicas.

El propio García, conocido como El Maestro, mostró plena disposición. Aceptó las condiciones planteadas y hasta manifestó estar listo para asumir inmediatamente, con la idea de arrancar entrenamientos ya mismo en la sede de Cascajal. Sin embargo, existe un obstáculo mayor: el reglamento de la Dimayor. Al haber dirigido ya este semestre a Unión Magdalena, García no podría estar en el banquillo del América hasta enero de 2026. En caso de un acuerdo, solo podría dirigir entrenamientos y observar partidos desde la tribuna, un detalle que hoy por hoy frena la negociación.

Hinchada inconforme con Cruz Real

El nombre de Juan Cruz Real no genera consenso en la afición americana. Aunque fue campeón con el club hace cinco años, nunca logró una conexión real con la hinchada. Muchos consideran que aquel título careció de un estilo futbolístico claro y fue más producto de las circunstancias en medio de la pandemia, cuando varios rivales enfrentaron bajas sensibles en la etapa decisiva.

Apenas se conoció que Cruz Real estaba entre los candidatos, las críticas en redes sociales fueron inmediatas. Los seguidores del América recuerdan, además, sus discretos pasos por Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, donde los resultados no lo acompañaron. Por ello, muchos hinchas prefieren que el club opte por un nombre distinto, alguien que refresque la ilusión de la afición roja y no reactive viejas divisiones.

Decisión en manos de la directiva

El América de Cali enfrenta una decisión crucial. Con Raimondi fuera del cargo y la temporada en curso, el club necesita un técnico que no solo enderece el rumbo inmediato, sino que también devuelva confianza a una hinchada inconforme.

Mientras Juan Cruz Real presiona para cerrar su regreso con un contrato más largo, Alexis García espera que el reglamento no lo deje fuera de carrera. En las próximas horas, la dirigencia deberá definir si apuesta por un viejo conocido que divide a la hinchada o por un estratega que, aunque dispuesto, tendría limitaciones reglamentarias.

El futuro inmediato del América está en juego, y la decisión final marcará el rumbo de un semestre que empezó con dudas y que exige resultados urgentes.