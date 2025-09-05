El América de Cali atraviesa días agitados tras la salida del entrenador argentino Diego Gabriel Raimondi, quien dejó al equipo en el último lugar de la Liga BetPlay. En la misma semana, la directiva escarlata inició conversaciones con seis candidatos para asumir el cargo de director técnico: los colombianos David González y Alexis García, y los extranjeros Vicente Sánchez (Uruguay), Pablo Repetto (Uruguay), Juan Cruz Real (Argentina) y Gustavo Quinteros (Argentina).

Mientras tanto, el club quedó bajo el mando interino de Alex Escobar, histórico exjugador escarlata que venía trabajando en las divisiones menores. Escobar debutó con victoria el miércoles pasado, cuando el América venció 2-0 al Atlético Bucaramanga en la Copa BetPlay, y ya se prepara para su segundo examen: el clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali este domingo.

Don Tulio apareció en Barranquilla con polémico mensaje

En medio de esta convulsionada semana, Tulio Gómez, conocido popularmente como Don Tulio, reapareció en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido de la Selección Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias al Mundial. Allí se tomó una fotografía junto a Humberto Arias Jr, presidente de Deportivo Cali, y la compartió en redes sociales con un mensaje que dio mucho de qué hablar:

«Fuera de la cancha somos amigos, dentro de ella somos rivales; este domingo tenemos que ganarle al Deportivo Cali».

El texto generó buenos comentarios por su llamado al juego limpio, pero fue la segunda parte de la publicación la que levantó polémica entre la hinchada escarlata:

«Habrá premio extra para nuestro equipo para que derrote a nuestros rivales de patio».

Hinchada rechaza más premios a jugadores

El ofrecimiento de premios económicos adicionales por parte de Don Tulio dividió opiniones entre los aficionados del América. En los comentarios de su publicación, miles de seguidores criticaron la medida, asegurando que los futbolistas ya reciben salarios altos y que este tipo de incentivos solo deberían entregarse en caso de cumplir metas mayores, como lograr el título.

Otros hinchas fueron más duros, asegurando que la actual plantilla no ha estado a la altura y que premiarla por un solo partido “es mimarla en exceso”, lo que va en contra de la exigencia histórica del club rojo del Valle del Cauca.

Fuera de la Cancha somos amigos, dentro de ella somos rivales, este domingo tenemos que ganarle al Deportivo Cali, habrá premio para nuestro equipo para que derrote a nuestros rivales de patio pic.twitter.com/Shh6ef5FLJ — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 5, 2025

Barras anuncian boicot al clásico

La tensión aumentó cuando las principales barras del América de Cali y colectivos de hinchas emitieron un comunicado en el que anunciaron una fuerte medida de protesta: no asistirán al estadio Pascual Guerrero en el clásico ante Deportivo Cali.

“Esta administración ha perdido el respeto por los hinchas”, expresaron, señalando que la dirigencia ha incumplido los objetivos deportivos y administrativos planteados desde hace cinco años.

La decisión implica que el América podría afrontar el clásico sin el respaldo sonoro de su hinchada más fiel, lo que refleja la magnitud de la crisis institucional que atraviesa el club. La medida, según los líderes de las barras, se mantendrá hasta que las directivas entreguen un pronunciamiento claro sobre el futuro deportivo y financiero del equipo.

Alex Escobar, más que un interino

Entretanto, la gestión de Alexander Escobar Gañán esta semana al frente del equipo ha tenido un impacto inmediato en el vestuario, generando un mejor ambiente dentro del plantel profesional. Este cambio de energía ha sido notado por Tulio Gómez, máximo accionista, y su hija Marcela Gómez, presidenta de la institución. Por estas horas no se descarta que Escobar pueda mantenerse como DT en lo que resta del año si los resultados lo respaldan.

El propio Escobar ha dejado ver en rueda de prensa que está preparado para asumir el reto y que su cercanía con los jugadores le ha permitido reconstruir la confianza del grupo en medio de la crisis deportiva.

Semana decisiva para América de Cali

Así, el América llega al clásico con el ambiente enrarecido: un técnico interino que ha logrado un pequeño respiro, una directiva bajo críticas por sus decisiones y una hinchada dividida que amenaza con dejar vacío el Pascual Guerrero.

Mientras se define la llegada de un nuevo DT, los ojos están puestos en Alex Escobar y en la respuesta de los jugadores, quienes tendrán la tarea de revertir la crisis y mostrar que todavía pueden ser competitivos en este segundo semestre de la Liga BetPlay.