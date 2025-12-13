América de Cali ya piensa en el 2026 mientras avanza su planificación deportiva en la sede de Cascajal. Tras un 2025 sin títulos y con eliminaciones tempranas en Copa Colombia, Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por David González asumieron que el proyecto necesita una reestructuración profunda. El mensaje es claro: habrá cambios, y no menores, en la nómina del conjunto Escarlata.

Un cierre de año que dejó señales claras en Cascajal

La temporada 2025 dejó un sabor amargo en el entorno del club. América no logró competir hasta el final en ninguno de los frentes y el rendimiento colectivo estuvo lejos de lo esperado para una institución de su peso histórico en el Fútbol Profesional Colombiano. Bajo ese panorama, la evaluación del plantel se volvió prioritaria y ya arrojó decisiones concretas.

A las salidas previamente confirmadas de Luis Ramos, Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Paz, Yerson Candelo, Daniel Bocanegra y Manuel Caicedo, ahora se suman tres nombres que quedaron seriamente cuestionados por el cuerpo técnico.

Tres futbolistas que no colmaron las expectativas del DT

Los jugadores en cuestión son Andrés Roa, Andrés Tello y Nicolás Hernández, quienes llegaron al club como agentes libres a finales de agosto, pero no lograron consolidarse dentro del proyecto deportivo. Sobre ellos, David González fue directo y poco habitual en el medio local, al referirse con nombre propio a su situación contractual y futbolística.

En diálogo con el programa caleño Zona Libre de Humo, el entrenador afirmó de manera literal:

“Lo de Andrés Roa, Andrés Tello y Nicolás Hernández, no sabemos si van a continuar, hay algunas cláusulas en sus contratos que toca revisar; la verdad es que se quedaron cortos en las expectativas que teníamos con ellos”.

Las palabras del técnico no pasaron desapercibidas. En un entorno donde muchos entrenadores suelen esquivar este tipo de definiciones públicas, González optó por la franqueza, una característica que empieza a marcar su estilo en los banquillos del fútbol colombiano.

David González, sin rodeos y con argumentos futbolísticos

Lejos de suavizar su postura, el DT profundizó aún más cuando se le pidió una explicación puntual sobre cada caso. González no dudó y fue al detalle, dejando clara la lectura que hace del rendimiento individual de estos jugadores:

“Nosotros estamos para analizar todo y tomar decisiones; Tello, por ejemplo, no jugó ni un minuto y eso es preocupante a la hora de darle continuidad; Hernández estuvo en cuadrangulares aportando cosas, pero le faltó ser más constante y Roa arrancó muy bien, pero se fue apagando”.

Estas declaraciones reflejan no solo una evaluación deportiva, sino también la intención del cuerpo técnico de elevar el estándar competitivo dentro del plantel. En América entienden que el margen de error para 2026 es mínimo y que cada ficha debe responder a una idea clara de juego.

Renovación de nómina y consenso en el mercado de fichajes

Más allá de las posibles salidas, David González dejó claro que su rol no se limita a señalar quién no continúa. El entrenador también explicó cómo se están tomando las decisiones en materia de refuerzos, destacando la importancia del trabajo conjunto con la dirigencia.

“La gente se imagina que yo llego a una reunión y pido a este y al otro; pero eso no es así; estamos tratando de buscar lo mejor para el equipo en consenso con los directivos, con una comunicación fluida y mirando muy bien el mercado para tener las mejores opciones”.

El mensaje apunta a un proyecto estructurado, donde las contrataciones no serán impulsivas, sino pensadas en función de rendimiento, equilibrio financiero y necesidades reales del equipo.

Machís y Balanta, dos nombres que también estuvieron sobre la mesa

En medio del análisis de la nómina, González también se refirió a dos nombres que han generado ruido en el entorno Escarlata. Uno de ellos es el del extremo venezolano Darwin Machís, sobre quien el DT reconoció contactos previos, sin adelantar conclusiones.

“Sí, es cierto; hemos conversado con Machís un par de veces, lo conocemos muy bien, dos dieron buenas referencias suyas, sabemos que jugó mucho tiempo en Europa; hay que esperar un poco a ver cómo avanza esa situación».

Por otro lado, y en contravía de versiones que hablaban de un posible retiro, el técnico fue contundente respecto al futuro de Éder Álvarez Balanta, despejando cualquier duda sobre su continuidad.

“Balanta sigue, tiene el visto bueno de nosotros como cuerpo técnico; ya estamos en su último proceso de recuperación y es un jugador de recorrido y jerarquía que nos aportará mucho a nosotros; esperamos explotar su rendimiento en 2026”.

Calendario inmediato y mirada puesta en la temporada 2026

El plantel de América de Cali continuará entrenando durante una semana más antes de iniciar su periodo de vacaciones. El regreso está previsto para los primeros días de enero, momento en el que se ultimarían detalles de la nómina definitiva con la que el club afrontará la Liga BetPlay 2026.

Evaluaciones internas, negociaciones abiertas y decisiones firmes marcan el cierre de año en Cascajal. Con David González al mando, América parece decidido a pasar la página de un 2025 decepcionante y construir un proyecto más competitivo, coherente y ambicioso para recuperar el protagonismo que su historia exige.