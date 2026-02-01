En América de Cali son conscientes de que la temporada no admite improvisaciones. Aun cuando el equipo atraviesa un buen momento deportivo, la dirigencia trabaja con escenarios alternos ante situaciones inesperadas propias del mercado, como la posible salida de Nicolás Hernández al fútbol brasileño, una operación que en las últimas horas tomó fuerza y que podría resolverse de manera definitiva dentro de las siguientes 48 horas.

El zaguero central aún tiene seis meses más de contrato con el club escarlata, pero avanzó con firmeza una negociación con un equipo de la Primera División de Brasil, con el que ya tendría condiciones acordadas. Ante ese panorama, y sin esperar a que el mercado los sorprenda sin margen de reacción, en América ya dejaron perfilado el plan B.

Joaquín Varela, el nombre elegido para cubrir una eventual baja

El reemplazo que aparece claramente definido en la interna del club es el del zaguero uruguayo Joaquín Varela, de 27 años. La dirigencia escarlata considera que, por perfil, experiencia y características de juego, es el candidato ideal para ocupar el lugar que podría dejar Hernández.

Desde el punto de vista deportivo, Varela encaja de manera natural en la estructura del equipo: es central zurdo, al igual que Nicolás, lo que permitiría mantener el equilibrio defensivo sin necesidad de reacomodos forzados. Además, en América entienden que encontrar a esta altura del mercado a un jugador libre, con recorrido en el FPC y liderazgo probado, representa una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar.

Acuerdo total con el jugador y plan listo para ejecutarse

América, a través de su gerente deportivo José Iván Vélez, ya dejó cerrados todos los términos contractuales con Joaquín Varela. El futbolista saldrá libre de Águilas Doradas y únicamente espera que el club vallecaucano active la logística final para viajar de Medellín a Cali, presentar exámenes médicos y firmar su contrato.

Desde el entorno del jugador se confirmó que el acuerdo está completamente avanzado y que el único paso pendiente es la definición del caso Nicolás Hernández. Por esa razón, desde la dirigencia americana le solicitaron respetuosamente a Hernández que resuelva su futuro en las próximas 48 horas, con el fin de ejecutar el plan alternativo sin contratiempos.

Cómo se destrabó la salida de Varela de Águilas Doradas

La llegada de Joaquín Varela al mercado como agente libre no fue sencilla. El defensor tenía contrato vigente por dos años más con Águilas Doradas, pero tras negociaciones extensas, logró un acuerdo para obtener su carta de libertad, resignando un porcentaje económico importante y algunos convenios previamente firmados.

Pese a haber pertenecido cuatro años a la institución antioqueña, Varela solo disputó seis meses con Águilas, ya que el resto del tiempo estuvo cedido en clubes como DIM y Deportivo Cali. Su rendimiento y regularidad lo posicionaron como uno de los centrales más valorados del medio local.

Durante este mercado, Millonarios, Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se interesaron en sus servicios, pero todos se encontraron con la misma dificultad: el alto costo que exigía Águilas para liberarlo. Superado ese obstáculo, el arreglo con América fluyó de manera inmediata, ya que el futbolista priorizó seguir en Colombia pese a contar con ofertas del exterior.

Qué va a pasar con Nicolás Hernández en América

Mientras el plan alternativo avanza, el foco principal sigue estando en Nicolás Hernández. En medio del buen momento colectivo, apareció una opción concreta para regresar al fútbol brasileño, un entorno que el defensor conoce bien tras sus pasos por Athletico Paranaense e Internacional de Porto Alegre.

La propuesta no es nueva. Según el propio jugador, la oferta existe desde antes del inicio de la actual Liga BetPlay, pero decidió continuar compitiendo con América mientras el panorama se aclaraba.

La postura del jugador: respeto por el club

Hernández se refirió públicamente a la situación en entrevista con Win Sports, dejando clara su posición y el respeto que mantiene por la institución y el grupo:

“Estoy feliz en América, muy agradecido con el club, con el cuerpo técnico. Es un grupo extraordinario; es cuestión de tener voluntad por ambas partes. Debo tomar una decisión con mi familia y con mi entorno”.

Sus palabras confirman dos aspectos clave: que el jugador se siente cómodo en América y que la decisión final no será exclusivamente deportiva, sino también personal y familiar.

Por qué siguió jugando pese a tener una oferta concreta

Un detalle valorado internamente es que, pese a tener una oferta firme desde Brasil, Hernández no dejó de competir. Continuó siendo titular y mantuvo un buen nivel por respeto al club, al cuerpo técnico y a sus compañeros, una señal clara de compromiso con el proyecto.

Ese comportamiento explica por qué América manejó el tema con cautela y diálogo permanente, evitando presiones innecesarias mientras se buscaba claridad sobre el futuro del defensor.

De qué depende que Nicolás Hernández se quede en América

La continuidad de Nicolás Hernández en América de Cali dependerá de una negociación directa entre las partes, en la que el jugador deberá contrastar la propuesta del exterior con lo que el club pueda ofrecer para asegurar su permanencia.

Los factores clave que entran en juego son:

Condiciones económicas

Duración y estabilidad contractual

Proyecto deportivo y rol en el equipo

Contexto familiar y personal

La voluntad de ambas partes, tal como lo expresó el propio jugador, será determinante. Mientras tanto, América ya tiene el camino trazado: esperar una definición inmediata y, si es necesario, activar sin demora el fichaje de Joaquín Varela para no alterar la planificación deportiva.