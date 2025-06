A pesar de la destacada campaña de América de Cali en la Liga BetPlay I 2025, su director técnico, Jorge ‘El Polilla’ Da Silva, alzó la voz en rueda de prensa para lanzar un mensaje directo a la afición escarlata. El uruguayo celebró la victoria ante Junior, pero no ocultó su molestia por el escaso respaldo en las tribunas del Pascual Guerrero.

En su intervención ante los medios, Da Silva se mostró sorprendido por la falta de acompañamiento en los partidos como local, pese a que el equipo ha mantenido un rendimiento sólido durante todo el semestre. El DT recordó con nostalgia los tiempos en que el estadio se llenaba cada fin de semana.

“Es algo que sorprende. Tuve la suerte de estar con el club como jugador y era impresionante ver el Pascual a reventar. El equipo ha hecho un muy buen campeonato, un buen torneo internacional. En Cali no hemos perdido. No sé cuál es la razón y me cuesta entender, pero uno ve las plazas de Medellín o Bogotá y sabe lo que significa eso para el rival. Necesitamos que la gente nos acompañe mucho más en este momento“, expresó el entrenador.

El técnico comparó el panorama actual con la realidad de otras ciudades como Bogotá y Medellín, donde clubes como Millonarios y Atlético Nacional han logrado llenar los estadios constantemente, generando una atmósfera de presión e ilusión que hoy América no está logrando replicar.

Este llamado de atención no es el primero del entrenador a la fanaticada. Desde que inició su segundo ciclo en el club —tras su paso en 2017—, la relación con la hinchada ha tenido altibajos. Aunque en el estadio no ha recibido abucheos, en redes sociales han surgido críticas fuertes a su gestión.

Da Silva, por su parte, no ha evitado responder. Ha utilizado varias ruedas de prensa para lanzar mensajes a los seguidores que, según él, no valoran el esfuerzo del plantel. La tensión ha crecido a medida que avanzan los cuadrangulares y la presión por alcanzar el título aumenta.

Más allá de las críticas, el técnico resaltó el trabajo colectivo del grupo tras la importante victoria frente a Junior de Barranquilla, resultado que los mantiene en la pelea por la final del torneo.

“Acá no hay excusas, venimos trabajando 4-5 meses pensando en llegar a esta instancia de la mejor manera. Hay compañeros que no han podido estar por una u otra razón, pero eso no iba a ser justificación para no sacar una victoria de acá contra Junior. Se pudo lograr y esto es un plantel. Hay un equipo base, pero los que están trabajando, esperaron su oportunidad y tenían que responder y lo hicieron de muy buena manera y no sentimos las ausencias. Ahora vamos con todo para el partido en Ibagué. Nosotros tenemos el título de Liga entre ceja y ceja», sentenció el Polilla.