América de Cali confirmó su participación en la Vitória Cup 2026, un torneo internacional de pretemporada que se llevará a cabo en Brasil durante el mes de enero. A través de sus redes sociales, el club escarlata informó que hará parte de esta competencia que reunirá a equipos de Sudamérica y Europa, consolidando así su presencia en escenarios de alto prestigio continental.

América, entre los primeros confirmados

El campeonato, organizado por uno de los patrocinadores del Botafogo de Río de Janeiro, contará con cerca de 30 instituciones de renombre que se medirán en diferentes ciudades brasileñas.

El América de Cali es el tercer club confirmado oficialmente, junto al propio Botafogo, Vélez Sarsfield de Argentina y Sporting Cristal del Perú. Esta invitación reafirma el reconocimiento internacional del cuadro vallecaucano, que mantiene su marca deportiva vigente en el continente pese a las dificultades recientes en el plano local.

Los clubes que estarían presentes en la Vitória Cup

En la imagen promocional difundida por la organización se observan las siluetas de los equipos que harían parte de la Vitória Cup 2026. Aunque algunos nombres se mantienen en reserva, los aficionados en redes sociales ya han logrado identificar posibles participantes de gran peso internacional.

Entre los clubes que podrían sumarse se mencionan Olympique de Marsella, FC Barcelona, Fiorentina, Villarreal, Santos, Sporting Cristal, Olimpia y Sao Paulo, entre otros. No obstante, se espera la confirmación oficial durante las próximas semanas para conocer la lista completa de competidores.

¿Qué es la Vitória Cup?

La Vitória Cup es un torneo amistoso que tuvo su primera edición a mediados de 2025, con la participación de equipos brasileños y argentinos. Su objetivo inicial fue mantener la actividad competitiva durante la pausa que tuvo el fútbol sudamericano por la realización del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El éxito de esa primera edición permitió que el certamen regresara para 2026, esta vez en formato de pretemporada, con la inclusión de clubes europeos. La organización destacó el respaldo de inversionistas internacionales, lo que ha permitido ampliar la convocatoria y proyectar el torneo a una dimensión más global.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de inicio, todo indica que se jugará en enero de 2026. El 17 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el lanzamiento oficial del torneo, donde se revelarán los estadios, calendario y el listado definitivo de participantes.

Reacciones en la hinchada escarlata

El anuncio de la participación del América de Cali en la Vitória Cup generó una ola de reacciones entre los seguidores del equipo. Una parte de la afición celebró la oportunidad de enfrentarse a clubes de élite y de mantener el prestigio internacional de la institución.

Sin embargo, otro sector de los hinchas manifestó preocupación por el nivel actual del plantel y la posibilidad de no estar a la altura de rivales europeos, temiendo que un rendimiento discreto afecte la imagen internacional del club.

Más allá de las opiniones divididas, el solo hecho de haber sido invitado refuerza la relevancia histórica del América en el contexto sudamericano, recordando que sigue siendo una de las marcas deportivas más reconocidas del fútbol colombiano.