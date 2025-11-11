El brillante extremo vallecaucano de 30 años está a punto de cambiar de camiseta. Tras varios días de rumores y ofertas cruzadas, se confirmó que Harold Santiago Mosquera tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del América de Cali para la temporada 2026, en una negociación que deja sin opciones a Millonarios, Nacional y Junior.

Harold Santiago Mosquera, cada vez más cerca del América de Cali

El futuro de Harold Santiago Mosquera parece estar resuelto. Luego de varias semanas de especulación sobre su continuidad en Independiente Santa Fe, el extremo vallecaucano habría alcanzado un acuerdo total con el América de Cali, que logró imponerse en la puja frente a los otros grandes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Según pudo conocerse en las primeras horas de este martes, el cuadro escarlata ofreció al jugador un contrato por tres años, superando tanto en duración como en cifras las propuestas de Millonarios FC, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que solo contemplaban vínculos a dos temporadas. Esta diferencia habría sido clave para que Mosquera tomara su decisión definitiva.

El futbolista, figura determinante en el título cardenal de junio y uno de los jugadores más regulares del segundo semestre de 2025, estaría disputando sus últimos partidos con Santa Fe. El duelo de este jueves ante Deportivo Cali podría marcar el inicio de su despedida oficial antes de pasar al club vallecaucano.

La confirmación de Eduardo Méndez

Durante la mañana de este martes, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó en diálogo con el periodista Carlos Antonio Vélez que la salida del jugador es prácticamente un hecho, y que ya existe un acuerdo entre Mosquera y otro club del país.

“Yo hablé con el representante de Harold Mosquera; para renovar pidieron una cifra impagable para Santa Fe. La plata que varios clubes han ofrecido por él es buena para el club, y su transferencia nos dejará un buen dinero en las arcas de Santa Fe, pero su renovación se nos hacía imposible por el elevado salario que le ofrecían en otras partes. Yo debo cuidar las arcas financieras del club y no cometer locuras al respecto. Mosquera ya tiene un compromiso con otro equipo para el próximo año”, aseguró Méndez.

Sus palabras confirman los rumores que venían circulando desde comienzos de semana: el extremo vallecaucano ya tendría un preacuerdo con América de Cali, equipo que lo considera pieza clave en su proyecto deportivo 2026.

Un recorrido de peso en el fútbol colombiano

De concretarse su fichaje, Mosquera sumará su cuarto club en el Fútbol Profesional Colombiano. Curiosamente, habría vestido las camisetas de los dos grandes de Bogotá y ahora completaría el mismo ciclo en Cali.

El vallecaucano jugó en Millonarios entre 2016 y 2018, período en el que conquistó dos títulos. Luego pasó por Deportivo Cali en 2022, antes de llegar a Independiente Santa Fe en 2024, donde fue una de las figuras del título obtenido en junio de 2025. Con el América, podría disputar torneos internacionales en 2026 y continuar su consolidación como uno de los extremos más destacados del campeonato local.

Actualmente, el jugador suma tres títulos oficiales en el FPC y vive el mejor momento de su carrera, siendo clave tanto por su desequilibrio como por su capacidad goleadora.

Silencio en América y expectativa en la hinchada

Desde el entorno del América de Cali aún no hay pronunciamiento oficial sobre la negociación. El club está concentrado en su partido decisivo de este jueves ante Deportivo Independiente Medellín, por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, en el ambiente se percibe optimismo. Fuentes cercanas aseguran que el anuncio podría realizarse una vez concluya la participación del equipo en el torneo, respetando el actual vínculo del jugador con Santa Fe.

La posible llegada de Harold Santiago Mosquera es vista como una gran noticia para la afición escarlata, que había manifestado su descontento por la falta de refuerzos de peso en los últimos años. Su incorporación, además de potenciar el ataque, representaría una señal clara de renovación y ambición en el proyecto deportivo que lidera el club para 2026.

Harold Santiago Mosquera: el desenlace está cerca

Todo indica que Harold Santiago Mosquera cerrará su etapa con Independiente Santa Fe tras un ciclo exitoso y lleno de reconocimiento. América de Cali, por su parte, se prepara para recibir a uno de los jugadores más codiciados del fútbol colombiano, en una operación que marcaría uno de los grandes movimientos del próximo mercado.