América de Cali dio un paso fundamental en la Liga BetPlay II-2025 al derrotar 0-2 al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, en una nueva edición del clásico vallecaucano. Con goles de Cristian Barrios y Josen Escobar, el conjunto escarlata firmó un triunfo clave que lo mantiene con vida en la pelea por la clasificación y, de paso, agudiza el momento de su eterno rival.

Un clásico con peso emocional y valor en la tabla

Los dirigidos por Alex Escobar Gañán, técnico encargado del América, mostraron solidez y determinación en un partido cargado de presión. Barrios abrió el marcador al minuto 26, y Escobar amplió la ventaja a los 62, dejando sin respuesta al equipo verdiblanco y a su afición.

Con esta victoria, el cuadro rojo llegó a 20 puntos y se ubica en la décima posición, a solo uno del octavo lugar ocupado por Independiente Santa Fe. Por su parte, el Deportivo Cali también quedó con 20 unidades, pero con una diferencia de gol menos favorable que lo deja en la casilla 12.

América impone autoridad en Palmaseca

El resultado dejó un registro histórico para el América de Cali, que ya acumula cinco partidos consecutivos sin perder en el estadio del Deportivo Cali, su mejor racha en dicho escenario. El dato confirma el buen momento del equipo rojo cada vez que visita Palmaseca, donde ha sabido imponer respeto y eficacia.

Últimos clásicos vallecaucanos en Palmaseca:

Sábado 18 de octubre de 2025

Deportivo Cali 0 – 2 América

Goles: 0-1 Cristian Barrios (26’), 0-2 Josen Escobar (62’).

Deportivo Cali 1 – 1 América

Goles: 0-1 Sebastián Navarro (5’), 1-1 Andrey Estupiñán (73’, penal).

Deportivo Cali 1 – 1 América

Goles: 0-1 Nilson Castrillón (45+2’), 1-1 Fabián Castillo (78’).

Deportivo Cali 0 – 0 América

Deportivo Cali 1 – 1 América

Goles: 0-1 Iago Falque (34’), 1-1 Jhon Vásquez (40’).

Cinco compromisos seguidos sin derrota que reflejan una tendencia clara: América de Cali se siente cada vez más cómodo en campo ajeno, incluso ante su rival de toda la vida.

Alex Escobar celebra el triunfo escarlata

El entrenador encargado, Alex Escobar Gañán, se mostró emocionado tras la victoria y destacó la importancia del resultado en lo anímico y en lo deportivo:

“Este es el partido de todos y gracias a Dios lo ganamos”, expresó Escobar en rueda de prensa.

El histórico exjugador americano añadió:

“No hay dudas que la felicidad es inmensa para nosotros en este momento; este es el partido de todos, del hincha, del cuerpo técnico, de los dirigentes, de los jugadores, de todos; gracias a Dios lo ganamos y esto afianza más nuestro objetivo claro que tenemos de clasificar para pelear el título”.

Y complementó:

“Llevamos ya varios unidades de entrenamiento con el Profe David y la idea cada vez está más clara para este grupo de excelentes jugadores, ahora este resultado en el estadio del Cali nos llena de muchísima confianza para afrontar todo lo que viene”.

América: la dupla González y Escobar en ascenso

Actualmente, el América de Cali atraviesa una situación particular en su cuerpo técnico. Aunque el antioqueño David González Giraldo es el entrenador titular del equipo, por reglamentación de la Dimayor no puede dirigir partidos oficiales en este torneo, debido a que ya estuvo al frente de otro club de la Liga BetPlay II-2025.

Por esa razón, Alex Escobar, ídolo histórico del cuadro escarlata, ha asumido la conducción técnica durante los compromisos y la vocería ante los medios. González, por su parte, se encarga de la preparación semanal, los entrenamientos y la planificación táctica.

El equilibrio entre ambos ha permitido que América mantenga la competitividad y sume puntos cruciales en la recta final del campeonato.