América de Cali reaccionó con rapidez y determinación en el mercado de fichajes. Tras confirmarse que Jean Carlos Pestaña no continuará en el club luego de finalizar su préstamo, la dirigencia escarlata activó un plan alternativo que hoy está muy cerca de cerrarse, con un nombre que genera consenso interno y tranquilidad deportiva.

El equipo vallecaucano entendió que no había margen para la improvisación en una zona sensible y avanzó con firmeza en una negociación que ya está en su recta final.

Un movimiento estratégico tras la salida de Pestaña

La no renovación de Pestaña, quien apunta a seguir su carrera en Junior FC, obligó a América de Cali a moverse sin demora. Lejos de lamentarse, el club aceleró gestiones y encontró rápidamente un perfil que encaja tanto en lo deportivo como en lo contractual. La prioridad era clara: experiencia, liderazgo y disponibilidad inmediata.

Dany Rosero, el elegido para reforzar la zaga

El nombre que tomó fuerza es el de Dany Rosero, defensor central de 32 años, recientemente desvinculado del Sporting Kansas City de la MLS. El zaguero, con amplio recorrido y conocimiento del Fútbol Colombiano, se encuentra actualmente en Barranquilla, disfrutando de un breve descanso mientras analizaba opciones para su futuro.

Aunque tenía sobre la mesa una propuesta de renovación por parte de su exclub en Estados Unidos, la oferta de América fue lo suficientemente sólida para cambiar el panorama. En lo económico, los números resultaron convincentes; en lo deportivo, el proyecto fue aún más determinante.

Uno de los puntos clave de la negociación fue la conversación directa con David González, quien dejó clara su intención de contar con Rosero como titular desde el arranque, siempre sujeto al rendimiento. El entrenador considera que el defensor puede aportar liderazgo, orden y voz de mando en una línea defensiva que busca mayor regularidad. Ese respaldo deportivo terminó de inclinar la balanza en favor del conjunto rojo.

Detalles mínimos para cerrar el acuerdo

Rosero pidió 24 horas para evaluar con calma la propuesta, una decisión lógica dado lo sorpresivo del ofrecimiento. No obstante, según declaraciones entregadas al periodista Juan Salvador Bárcena, el acuerdo está prácticamente sellado y solo restan detalles menores para que firme contrato por un año.

El hecho de que el jugador sea agente libre facilitó un cierre rápido y permitió a América estructurar un contrato fuerte sin intermediarios ni pagos adicionales a terceros.

De concretarse, este sería el cuarto club de Dany Rosero en Colombia, tras sus pasos por Patriotas, Deportivo Cali y Junior FC. Precisamente el conjunto barranquillero tanteó en las últimas horas un posible regreso, pero todo indica que el defensor ya tomó una decisión a favor del proyecto americano.

América sigue sumando incorporaciones

Con Rosero, América de Cali estaría asegurando su cuarto refuerzo en un mercado exigente. Hasta ahora, el club ya confirmó a:

Jean Fernandes Filho , arquero

, arquero Yeison Guzmán , volante ofensivo

, volante ofensivo Darwin Machís, extremo

Puertas adentro reconocen que aprendieron de episodios recientes, como la frustrada llegada de Harold Santiago Mosquera, y por eso optaron por manejar este mercado con mayor hermetismo. El mensaje es claro: menos ruido, más eficacia.

El América no se detiene. Y el mercado, para los escarlatas, aún no está cerrado.