Por más paciencia y gestiones que ha adelantado América de Cali, el negocio por José Neris permanece congelado. La voluntad entre el club escarlata y el delantero uruguayo se mantuvo firme desde el primer contacto, pero el factor que ha frenado todo es Colón de Santa Fe, que se ha convertido en el principal obstáculo para cerrar la operación.

La dirigencia americana esperaba resolver la situación con rapidez, pero cada día que pasa la negociación se vuelve más compleja. Ante ese escenario, en la interna del club ya se tomó una decisión clave: no esperar indefinidamente y empezar a evaluar alternativas reales para reforzar el ataque antes de que el calendario juegue definitivamente en contra.

Thiago Vecino, el uruguayo que apareció con fuerza en escena

En medio de esa búsqueda, este viernes llegó al E-Mail de Marcela Gómez, presidenta del club, un nombre que no pasó desapercibido: Thiago Vecino. El delantero uruguayo, de 26 años, actualmente sin espacio en Vélez Sarsfield, fue ofrecido formalmente al América de Cali y su situación contractual despierta interés.

Vecino atraviesa un momento de quiebre con el club de Liniers. En declaraciones recientes, el atacante dejó claro que no se siente valorado y que las oportunidades han sido mínimas, una percepción que lo llevó a buscar activamente una salida definitiva.

Un recorrido reciente marcado por cesiones y desgaste contractual

En el último año y medio, Vélez cedió a Vecino en tres oportunidades, siendo la más reciente al Pari Nizhniy Nóvgorod de la Primera División de Rusia. Ese continuo ir y venir terminó por desgastar la relación entre jugador y club.

Tan decidido está el delantero a cambiar de rumbo, que incluso manifestó estar dispuesto a resignar parte del dinero que le resta de contrato —vigente hasta el 31 de diciembre de 2026— con tal de finiquitar su vínculo y quedar libre para negociar con otro equipo. Esa postura es observada con atención en América, que sigue de cerca el caso esperando que el jugador logre convertirse en agente libre para evitar repetir una negociación compleja.

América no quiere otro “caso Neris”

Justamente, lo que menos desean en el cuadro escarlata es verse envueltos en un escenario similar al de José Neris. Por ahora, el club monitorea la situación de Vecino sin acelerar pasos, consciente de que cualquier movimiento apresurado podría derivar en un nuevo problema contractual.

José Neris y un conflicto que no se destraba

Desde el inicio del mercado, José Neris fue el nombre apuntado con mayor convicción. El delantero uruguayo, de 25 años, acordó condiciones rápidamente con América de Cali y quedó sorprendido por el interés de un club al que considera uno de los grandes del continente.

Todo parecía encaminado tras su salida de Montevideo City Torque, pero cuando el jugador estaba listo para viajar a Cali y someterse a exámenes médicos, apareció Colón de Santa Fe. El club argentino sostiene, con documentos en mano, que Neris aún le pertenece tras una operación realizada hace dos años y que cualquier transferencia debe contar con su autorización.

Colón exige una compensación económica para liberar al atacante, mientras América insiste en que el jugador llegue totalmente libre, lo que ha estancado la negociación por más de dos semanas.

El factor Holgado, una carta inesperada sobre la mesa

Mientras el reloj avanza y la necesidad ofensiva aprieta, surgió una alternativa que podría cambiar el panorama. Rodrigo Holgado, delantero argentino sancionado por FIFA durante un año por presunta falsificación de documentos, está cerca de obtener un permiso vía TAS para no ver vulnerado su derecho al trabajo.

Holgado solicitó formalmente al América de Cali su reintegro inmediato a los entrenamientos y la reactivación de su contrato, que había quedado congelado tras la sanción. En el club no descartan esta posibilidad y, si el permiso se confirma, no verían con malos ojos cerrar el mercado ofensivo con su regreso.

Con la fecha límite del 15 de enero marcada en rojo, América acelera decisiones. El tiempo corre, las opciones se multiplican y el club sabe que no puede fallar en una posición clave si quiere afrontar la temporada con garantías.