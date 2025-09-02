El América de Cali vive horas decisivas tras la salida de Diego Gabriel Raimondi. La dirigencia escarlata, encabezada por Tulio Gómez y su hija Marcela Gómez, puso el acelerador para definir el nombre del nuevo director técnico. Este martes, la junta directiva tomó una primera decisión: descartar a Alexis García Vega, quien había presentado un proyecto interesante pero que no terminó de convencer a los dueños del club.

Aunque el veterano estratega mostró disposición inmediata para asumir, se consideró que este no era el momento ideal para su llegada a la institución.

Con García fuera de carrera, la lista de candidatos se redujo a tres nombres: el argentino Juan Cruz Real, el antioqueño David González y el uruguayo Pablo Repetto, cada uno con sus fortalezas y también con detalles que generan dudas dentro de la interna del club.

Juan Cruz Real, la opción con más fuerza

Entre los nombres que suenan con más insistencia, Juan Cruz Real aparece como el principal candidato para ocupar el banquillo rojo. El argentino de 48 años no es un desconocido en el Pascual Guerrero, pues ya dirigió al América entre 2020 y 2021, periodo en el que logró el título de la Liga BetPlay en diciembre de 2020, entregándole la estrella número 15 a la institución.

Hoy, Cruz Real se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, tras haber dejado Belgrano de Córdoba hace siete meses. Las conversaciones con los directivos del América avanzaron de manera ágil y se habla de un inminente regreso a Colombia en los próximos días.

En lo económico, la negociación no presentó mayores obstáculos. La discusión se centra en lo contractual. Mientras el América propone un vínculo por un año, con cláusula de revisión a los cuatro meses y posibilidad de rescisión según resultados, Cruz Real busca un acuerdo más largo, de al menos año y medio. Su intención es tener margen para diseñar un plantel a su gusto en enero de 2026, pues considera que la plantilla actual no se ajusta del todo a su sistema preferido, el 3-4-3.

Aunque su nombre tiene peso en la dirigencia, no genera consenso entre la hinchada americana. Un sector de la afición recuerda que, pese a aquel campeonato, el equipo careció de un estilo definido y la relación con el técnico nunca fue del todo fluida. Además, sus discretos pasos por Junior de Barranquilla y Deportes Tolima alimentan las críticas de quienes prefieren que la institución busque un aire fresco.

David González emerge como alternativa

Mientras Cruz Real se mantiene al frente de la carrera, un nuevo nombre entró con fuerza en la carpeta: David González Giraldo, de 43 años, quien hace apenas una semana dejó el cargo en Millonarios FC.

El joven entrenador antioqueño se caracteriza por su estilo de juego ofensivo y por un carácter fuerte que ya había mostrado en su época de futbolista. En su corta trayectoria como director técnico, ha dejado huella en varios clubes colombianos. Con el DIM y Deportes Tolima alcanzó finales de Liga BetPlay, aunque en ninguna pudo coronarse campeón.

Entre enero y agosto de 2025 estuvo al frente de Millonarios. Con el club bogotano vivió un primer semestre destacado, pero en la segunda parte del año el equipo se desplomó, acumulando cinco derrotas consecutivas y quedando último en la tabla. La presión de la hinchada azul forzó su salida, pese a que los directivos querían sostener el proyecto.

En el América, su nombre genera buena recepción tanto en Tulio como en Marcela Gómez. De hecho, ya hubo conversaciones positivas con él y hay acuerdo en casi todo, salvo un detalle clave: el reglamento de la Dimayor.

González ya dirigió este semestre a Millonarios y, de acuerdo con las normas, no podría estar en el banquillo de otro club durante el mismo torneo. Esto implica que, en caso de ser contratado, sí podría liderar entrenamientos y diseñar estrategias, pero tendría que ver los partidos desde la tribuna, sin poder dar indicaciones directamente al borde de la cancha. Un aspecto que no pasa desapercibido y que la directiva deberá evaluar con cuidado.

Pablo Repetto, el uruguayo que espera su oportunidad

Un tercer nombre también figura en la lista: Pablo Repetto Aquino, entrenador uruguayo de 51 años. Su hoja de vida fue ofrecida y ya analizada por la presidenta Marcela Gómez y su equipo de asesores. Aunque no está descartado, de momento corre de atrás, pues la prioridad está puesta en resolver lo de Cruz Real o González.

Repetto tiene una trayectoria destacada en Sudamérica y México. En su palmarés figuran equipos como Olimpia de Paraguay, Nacional de Montevideo, Independiente del Valle y Liga de Quito, con este último logró títulos importantes. También dirigió en México a Santos Laguna, y su más reciente experiencia fue en Atlético Nacional de Medellín hace un año.

Sus contras son evidentes: primero, su estilo de juego tiende a ser más físico y defensivo, lo que contrasta con el fútbol que busca América en este momento. Segundo, su nombre también está en la carpeta de Colo Colo en Chile, club que incluso lo tendría como principal candidato para asumir en las próximas horas.

La decisión final está cerca

El panorama para definir el nuevo técnico del América de Cali se encuentra en su recta decisiva. Con Alexis García ya descartado, la balanza parece inclinarse entre un viejo conocido como Juan Cruz Real, que divide a la hinchada pero ofrece continuidad inmediata, y un joven como David González, que seduce con su propuesta moderna pero enfrenta el obstáculo reglamentario de la Dimayor.

En caso de que ninguno de los dos llegue a buen puerto, la opción de Pablo Repetto sigue sobre la mesa, aunque con menos fuerza que las anteriores.

La dirigencia escarlata deberá tomar una decisión pensando no solo en el presente inmediato del club, sino también en el futuro deportivo de una hinchada que exige resultados y sueña con ver a su equipo nuevamente protagonista en la Liga BetPlay.