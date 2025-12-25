América de Cali decidió no dilatar más una de las decisiones clave de su planificación deportiva para 2026. Con movimientos recientes en la nómina y una necesidad clara bajo los tres palos, el club escarlata ya adelantó gestiones firmes para sumar un arquero que compita directamente por la titularidad y eleve el nivel del plantel.

La dirigencia, en sintonía con el cuerpo técnico, entiende que el arco no puede quedar librado a la improvisación y por eso aceleró contactos en un mercado donde el margen de error es mínimo.

Reestructuración necesaria en la portería

En las últimas semanas, América de Cali tomó determinaciones importantes respecto a sus arqueros extranjeros. Las salidas del uruguayo Santiago Silva y del venezolano Joel Graterol respondieron tanto a criterios deportivos como administrativos, ya que ninguno logró consolidarse y además era prioritario liberar cupos de extranjero.

Actualmente, el único guardameta confirmado es Jorge Soto, quien seguirá siendo una pieza importante, pero el club considera indispensable sumar competencia real en la posición para afrontar con mayor solidez la próxima temporada.

El nombre que toma ventaja en el mercado

En ese escenario aparece con fuerza el brasileño Jean Paulo Fernandes Filho, arquero de 30 años que se encuentra como agente libre, una condición que facilitó notablemente las negociaciones. Su llegada permitiría al club avanzar sin necesidad de transferencias costosas, algo valorado por la dirigencia en este mercado.

Si bien el guardameta acumula cerca de seis meses sin actividad oficial tras su salida de Cerro Porteño, desde el entorno escarlata consideran que esa situación es corregible con una pretemporada adecuada y trabajo específico.

Experiencia, carácter y antecedentes internacionales

Entre 2021 y mayo de 2025, Jean Paulo Fernandes disputó 140 partidos con Cerro Porteño, siendo un arquero habitual en competencias locales e internacionales. Sus condiciones técnicas están fuera de discusión, aunque en Paraguay parte de la prensa especializada señaló que su carácter fuerte generó roces ocasionales con cuerpos técnicos y aficionados.

Sin embargo, en América de Cali ese rasgo no es visto únicamente como un problema. El entrenador David González, quien también fue arquero en su etapa como jugador, valora que un guardameta tenga liderazgo, voz de mando y personalidad dentro del vestuario, aspectos que cree poder canalizar positivamente.

A esto se suma un antecedente relevante: Fernandes fue arquero titular de la Selección de Brasil Sub-20, subcampeona del mundo en 2015, una experiencia que respalda su recorrido internacional pese a su actual inactividad.

Un interés que ya pasó por otros despachos

El nombre de Jean Paulo Fernandes también estuvo sobre la mesa de Libertad de Paraguay, especialmente tras la salida de Martín Silva y la llegada del entrenador Francisco Arce, quien ya lo había dirigido en Cerro Porteño. No obstante, desde la dirigencia albinegra no se avanzó formalmente.

En el Fútbol Profesional Colombiano, su carpeta también fue ofrecida recientemente a Atlético Nacional, pero la operación fue descartada rápidamente debido a la continuidad casi asegurada del veterano David Ospina.

Mientras tanto, en América de Cali el panorama es distinto: los contactos están avanzados, el visto bueno del técnico está claro y el club trabaja para cerrar una incorporación que considera estratégica en su proyecto deportivo. El arco escarlata empieza a definirse.