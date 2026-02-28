La ciudad de Valledupar está de plácemes con la visita de uno de los equipos más populares del país. América de Cali llega a territorio caribeño para medirse ante Alianza FC en un duelo que promete emociones, buen fútbol y tribunas colmadas. El conjunto escarlata llega motivado por su buen arranque en la Liga BetPlay Dimayor I-2026, y contará con masivo acompañamiento en el estadio Armando Maestre Pavajea, que vivirá una verdadera fiesta con dos aficiones mezcladas esperando goles y espectáculo.

Alianza Valledupar vs América: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Alianza Valledupar vs América de Cali

Alianza Valledupar vs América de Cali Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Armando Maestre Pavajea de Valledupar

Armando Maestre Pavajea de Valledupar Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 9)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 9) Árbitro: Sebastián Toro

Sebastián Toro Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América buscará seguir escalando en la Liga BetPlay

El conjunto dirigido por David González intentará sumar tres puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla. Actualmente, América de Cali ocupa la tercera casilla con 13 unidades, a cuatro del líder Internacional de Bogotá, por lo que un triunfo en condición de visitante podría acercarlo a la cima de la Liga BetPlay.

La gran novedad sería la reaparición del capitán Adrián Ramos, quien superó una lesión de rodilla que lo marginó cerca de tres meses. El goleador estaría en su primera convocatoria del semestre, aunque comenzaría como suplente debido a la falta de ritmo competitivo.

Posibles rotaciones pensando en competencia internacional

El cuerpo técnico analiza variantes en la formación titular, considerando el compromiso ante Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana del próximo 5 de marzo. Uno de los interrogantes pasa por el lateral derecho Mateo Castillo, quien sufrió un golpe en la rodilla ante Jaguares. Aunque sería convocado, no iniciaría como titular, dejando su lugar al joven Luis Miguel Mina.

También se prevé descanso para el defensor Marlon Torres, habitual titular en lo que va del semestre. En su lugar ingresaría Andrés Mosquera Guardia para fortalecer la zaga central. Por su parte, Dylan Borrero continúa en recuperación y Carlos Sierra no fue tenido en cuenta por decisión técnica.

Alianza busca reaccionar en casa

El panorama es distinto para Alianza FC, que marcha último en la tabla con apenas tres puntos y sin victorias en el campeonato. El equipo valduparense intentará aprovechar su localía y el respaldo de su hinchada para dar la sorpresa ante uno de los candidatos.

Entre sus referentes aparecen Juan Chaverra en el arco, los defensores Pedro Franco y Jesús Figueroa, el mediocampista Fabián Cantillo y el delantero Felipe Pardo, piezas llamadas a liderar la reacción en esta jornada.

Alianza FC vs América: posibles alineaciones

Alianza F.C.:

Juan Chaverra; Yilson Rosales, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Carlos Esparragoza, Jair Castillo, Jesús Muñoz, Wiston Fernández; Felipe Pardo y Carlos Lucumí.

Entrenador: Edward Muñoz (encargado).

América de Cali:

Jorge Soto; Luis Mina, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumí, Yeison Guzmán, Darwin Machis; Daniel Valencia.

Entrenador: David González Giraldo.