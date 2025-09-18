El entrenador uruguayo del Junior de Barranquilla, Alfredo Carlos Arias, volvió a generar polémica con sus declaraciones en rueda de prensa. En la previa al partido del fin de semana contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM), equipo al que dirigió hace dos años, el técnico habló con franqueza sobre el cuestionamiento constante de los hinchas a su estilo de juego, a pesar de los resultados obtenidos en la Liga BetPlay.

Críticas a la afición rojiblanca

Durante once jornadas, Junior FC se mantuvo como líder del campeonato, pero la forma de jugar no ha convencido a un sector importante de la hinchada. Esta situación ha incomodado a Arias, quien en semanas anteriores respondió con indirectas. Sin embargo, este miércoles decidió hablar sin filtros.

“No puedo entender que yendo primero no tengamos esperanza. Yo tengo esperanza y no me la van a matar. Sé que hay aficionados de Junior que no vienen al estadio porque no les gusta como juega el equipo; yo creo que esas deben ser personas con una vida perfecta, porque si no les sirve un equipo que va primero, dudo que algo les sirva en sus vidas”.

Con ironía, el estratega cuestionó la falta de acompañamiento en el estadio Metropolitano, aun cuando el equipo ha mantenido un rendimiento sólido. Tras dos meses y medio de competencia, Junior perdió recientemente el liderato frente a Atlético Bucaramanga, aunque ambos equipos están igualados en puntos y la diferencia de gol favorece al conjunto Leopardo.

Llamado de atención a los seguidores

Arias no se quedó ahí y profundizó su mensaje hacia los aficionados.

“Que nuestra gente crea un poquito en nosotros y que al equipo que está arriba, que somos nosotros, crean y alienten. Si no me hubiese tocado llegar y estar primero todas las fechas e invicto hasta hace poquito, qué hubiese pasado. Yo sé que quieren ver al equipo siempre bien, goleando, pero en el fútbol de hoy en día no hay perfección. Potencialmente este equipo es el que puede tener la hinchada más grande de toda Colombia porque es toda una región detrás. Pero si te debilitas desde adentro, si no crees en vos mismo, no funciona”.

Con estas palabras, el uruguayo insistió en que el respaldo de la afición es clave para mantener el rendimiento deportivo y no dejar que las críticas internas afecten al grupo.

🗣️ “Lo que yo no puedo entender es que yendo primeros, no tengamos esperanza” 🔥 “Quiero que la gente de acá, la que realmente quiere a Junior que tengan la misma ilusión que tengo yo y la esperanza de ganar todo” 👉 Alfredo Arias en declaraciones de rueda de prensa. pic.twitter.com/EMCsMf3cli — Habla Deportes (@HablaDeportes) September 17, 2025

Referencia a su pasado en el DIM

Finalmente, Arias fue consultado por su próximo rival, el Independiente Medellín, club en el que trabajó durante más de un año. El técnico recordó la fortaleza de la hinchada antioqueña y la manera como acompaña al equipo en todo momento.

“Jugaremos ante un gran equipo, que es uno de los equipos, y más de local, que se hace sentir con fuerza. Juegan bien y tienen un respaldo permanente de su gente, tienen un buen proceso ya armado. Yo lo tomé de David González, que venía de una final, yo jugué otra final y el técnico que me reemplazó a mí ya jugó una final más. Este partido nos dará una muestra real de lo que será la segunda parte del campeonato en Colombia y todas las dificultades que encontraremos”.

Las palabras de Arias, para algunos, fueron interpretadas como una indirecta a la propia hinchada del Junior, al destacar el acompañamiento que tiene el DIM en su estadio. Lo cierto es que el entrenador vuelve a quedar en el centro del debate por la relación distante que sostiene con la afición rojiblanca, en medio de una campaña que, aunque positiva en la tabla, sigue sin convencer a muchos desde lo futbolístico.