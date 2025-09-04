La salida de Diego Gabriel Raimondi dejó al América de Cali en plena encrucijada. El club atraviesa un momento crítico en Liga BetPlay, con necesidad urgente de resultados inmediatos y una visión de proyección internacional. Mientras la dirigencia encabezada por Tulio y Marcela Gómez analiza nombres como Juan Cruz Real, David González y Gustavo Quinteros como principal prioridad, un histórico se ha ganado la confianza de la hinchada: Alexander Escobar Gañán.

Alex Escobar, el interino que no renuncia a su sueño

La institución designó a Escobar como técnico interino tras la salida de Raimondi y, de inmediato, respondió con un triunfo. El cuadro escarlata superó 2-0 a Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero, avanzando a los Cuartos de Final de la Copa BetPlay y dejando una grata impresión en medio de la crisis.

Este fin de semana se disputará el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, y el histórico ‘Pibe del Barrio Obrero’ volverá a dirigir al equipo. Aunque la llegada del nuevo DT parece cuestión de días, Escobar envió un mensaje directo a los dueños de la institución para que le permitan continuar en el cargo durante lo que resta de la temporada.

“Llevo 22 años en un cuerpo técnico. Para los que no conocen mi curriculum, soy técnico AFA, Conmebol, ‘tengo más cursos que Alpina’ y tengo camerino. Yo estoy preparado para lo que la dirigencia decida y pertenezco a la institución”; afirmó el entrenador, dejando claro que su experiencia y bagaje lo respaldan.

Respaldo al plantel en medio de la crisis

Pese a que América ocupa el último lugar en la Liga BetPlay, Escobar defendió el compromiso de sus jugadores y destacó su entrega en la cancha.

“Jugaron con la piel hoy, con el escudo tatuado. Tuvimos un entrenamiento donde implementamos lo que es tener la camiseta del América puesta. Los muchachos lo acogieron con mucha responsabilidad y respeto; son unos auténticos profesionales y sé que van defender siempre esta institución con grandeza».

A sus 60 años, Escobar mostró también su liderazgo dentro del camerino, resaltando su capacidad para manejar situaciones de presión y levantar el ánimo de la plantilla.

“Sé como piensa el jugador y como actúa ante la adversidad que teníamos. Los descomprimí con todos los temas, en la concentración en Cascajal hablé con ellos de manera individual y colectivamente. Los dejé tranquilos, descansaron y las charlas individuales fueron importantes”.

Respeto absoluto de la hinchada

La figura de Alex Escobar trasciende lo deportivo. Su legado como futbolista, su cercanía con los títulos más importantes del club y su labor en las divisiones menores lo convierten en uno de los nombres más respetados por la afición escarlata.

En medio de la crisis, Escobar representa identidad, compromiso y un vínculo emocional que conecta pasado y presente. Aunque la directiva tiene sobre la mesa nombres de renombre internacional, la hinchada ve en el ‘Pibe del Barrio Obrero’ a un símbolo de pertenencia que bien podría convertirse en el puente hacia un nuevo renacer del América de Cali.