El mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano empieza a generar movimientos importantes bajo los tres palos, y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Alejandro Rodríguez. El arquero colombo-panameño estaría muy cerca de salir del Deportivo Cali de cara a la temporada 2026, en medio de una reestructuración profunda del club azucarero.

Rodríguez, quien cumplirá 25 años en los próximos días, ya habría sido notificado internamente de que no será el arquero titular para esta temporada. Dicha decisión se produce tras la confirmada llegada del experimentado guardameta peruano Pedro Gallese, mundialista con su selección, quien asumirá el rol de titular indiscutido.

Ante este nuevo escenario, tanto el jugador como el club coinciden en que lo más conveniente es buscar una salida que le permita al arquero mantener continuidad, protagonismo y ritmo competitivo, aspectos claves en esta etapa de su carrera.

Deportivo Cali abre la puerta a una salida estratégica

Desde la interna del Deportivo Cali se trabaja activamente para encontrarle equipo a Alejandro Rodríguez. El objetivo es claro: evitar que el guardameta quede relegado al banco de suplentes y permitirle crecer dentro de otro proyecto deportivo competitivo.

El arquero ve con buenos ojos esta posibilidad. Tras tres temporadas defendiendo el arco verdiblanco, considera que este es un momento oportuno para asumir un nuevo reto. Rodríguez es consciente de que, con la llegada de Gallese, sus opciones de titularidad en 2026 se reducen considerablemente.

Aunque al futbolista aún le restan dos años de contrato con el club caleño, la directiva no descarta facilitar su salida bajo una modalidad que beneficie a todas las partes.

Dos clubes ya iniciaron gestiones formales

De acuerdo con la información revelada por el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, son dos los clubes del FPC que iniciaron contactos para conocer la situación contractual del arquero: Deportivo Pereira y Águilas Doradas.

El Deportivo Cali tiene tasada la ficha de Alejandro Rodríguez en dos millones de dólares, una cifra elevada para el mercado local. No obstante, entendiendo la importancia de que el jugador tenga rodaje, el club está dispuesto a negociar un préstamo, fórmula que hoy toma mayor fuerza.

Deportivo Pereira toma la delantera

En este momento, Deportivo Pereira aparece como el club mejor posicionado para hacerse con los servicios del guardameta. El equipo matecaña acaba de perder a su arquero titular, el uruguayo Salvador Ichazo, quien fichó recientemente por el Independiente Medellín, dejando vacante un puesto clave.

Dentro de las alternativas que analizó el Pereira, el nombre de Alejandro Rodríguez es el que más consenso genera, tanto por condiciones técnicas como por experiencia, pese a su juventud. En los últimos tres años con el Cali, Rodríguez fue titular en múltiples tramos de temporada, acumulando partidos y liderazgo.

Desde el lado del jugador, la opción del Pereira también seduce. Considera que se trata de una plaza grande, con una hinchada apasionada y un entorno competitivo ideal para consolidarse. El principal obstáculo, por ahora, pasa por la situación financiera del club risaraldense. Rodríguez solicitó garantías claras sobre el cumplimiento salarial y, de resolverse ese punto, estaría dispuesto a cerrar el acuerdo de inmediato.

Águilas Doradas, una opción con matices

El panorama es distinto en Águilas Doradas. A nivel institucional, el club sí ofrece estabilidad contractual y garantías económicas, un punto valorado por el arquero. Sin embargo, desde lo deportivo, la propuesta no termina de convencerlo.

Águilas acaba de llegar a un acuerdo con Iván Mauricio Arboleda, arquero de amplia trayectoria en el fútbol colombiano, lo que haría que Rodríguez arranque desde atrás en la disputa por la titularidad. Además, la incertidumbre sobre la sede deportiva del club —tras no llegar a un acuerdo con el municipio de Rionegro— genera dudas adicionales.

La falta de una plaza fija y de una base sólida de hinchas contrasta con otros proyectos del país, factor que el jugador analiza con detenimiento antes de tomar una decisión.

Alejandro Rodríguez: un arquero con recorrido y proyección

Alejandro Rodríguez es considerado por varios analistas como uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano en las últimas temporadas. Durante el 2025, disputó 44 partidos oficiales con el Deportivo Cali, consolidándose como una de las piezas más regulares del equipo.

En su carrera también defendió los colores de Real Cartagena y Orsomarso, y en etapa juvenil realizó procesos de formación en River Plate de Argentina, un antecedente que respalda su base técnica y mental.

El arquero espera definir su futuro en la primera semana de enero, consciente de que la decisión que tome será clave para el siguiente tramo de su carrera profesional. El mercado ya se mueve, y Alejandro Rodríguez es uno de los nombres que promete dar de qué hablar en este arranque de 2026.