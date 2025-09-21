Independiente Medellín atraviesa un momento deportivo positivo en la Liga BetPlay 2025-II, pero no todo es tranquilidad en el conjunto antioqueño. El técnico Alejandro Restrepo tomó una drástica decisión en materia disciplinaria y separó a dos futbolistas del plantel profesional, en un hecho que ya genera debate entre la hinchada.

Jaime Alvarado y Luis ‘Chino’ Sandoval apartados del equipo

De acuerdo con información de la prensa deportiva y periodistas cercanos al club, los jugadores Jaime Alvarado y Luis Sandoval fueron apartados por decisión técnica. La medida se relaciona con su bajo rendimiento en los entrenamientos y la falta de protagonismo en los compromisos recientes, lo que llevó a Restrepo a excluirlos de las próximas convocatorias tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay.

El periodista Óscar Tobón confirmó en su cuenta de X que: “Por decisión técnica, Luis Sandoval y Jaime Alvarado no estarán en la convocatoria, posiblemente algunos partidos más hasta que retomen su nivel futbolístico. La intención del cuerpo técnico sería darles un espacio para recuperar su mejor forma y así contar con ellos en la etapa decisiva del campeonato».

Por decisión técnica, Luis Sandoval y Jaime Alvarado no estarán el domingo en la convocatoria, posiblemente algunos partidos más hasta que retomen su nivel fútbolistico.

El cuerpo técnico los quiere tener en su mejor condición en la recta final de la Liga. pic.twitter.com/DQdDnb7La7 — Oscar Tobón (@oscartobonc) September 19, 2025

Independiente Medellín vive presente positivo en Liga y Copa

Más allá de esta situación, el DIM se encuentra en la pelea por los primeros lugares de la Liga BetPlay 2025-II. Tras once jornadas disputadas, el equipo acumula seis victorias, dos empates y tres derrotas, sumando 20 puntos con un partido pendiente que, de ganarlo, podría ubicarlo en la cima de la tabla de posiciones.

En paralelo, el cuadro antioqueño también mantiene viva su ilusión en la Copa BetPlay, donde ya está instalado en los cuartos de final, consolidando un semestre con balance positivo en lo deportivo.

El próximo reto: choque ante Junior en el Atanasio

Mientras se resuelven las situaciones individuales de Sandoval y Alvarado, la atención del Medellín está puesta en el partido de la fecha 12 frente a Junior FC, programado para este sábado 20 de septiembre a las 6:20 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso será clave para ratificar el buen momento del equipo y, al mismo tiempo, comprobar si la decisión de Alejandro Restrepo fortalece la disciplina interna en la recta final del semestre.