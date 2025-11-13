Deportivo Cali se prepara para cerrar su temporada 2026 este jueves 13 de noviembre ante Once Caldas en el estadio de Palmaseca. Con el equipo ya eliminado de toda opción de semifinales, el foco está puesto en los refuerzos para el próximo año y en las declaraciones del técnico Alberto Gamero, quien habló por primera vez sobre la posibilidad de incorporar a Daniel Cataño, hoy jugador del Bolívar de Bolivia.

Gamero y su posición sobre los posibles fichajes

Previo al último compromiso del año, Gamero ofreció una rueda de prensa en la que fue consultado por los nombres de Daniel Cataño y Santiago Giordana, ambos exdirigidos suyos en Millonarios FC. Aunque evitó confirmar negociaciones, el entrenador samario fue claro en su mensaje:

“Hablar ahora de dos futbolistas que están en competencia con sus equipos sería un irrespeto de parte mía; también sería un irrespeto hacia mis actuales jugadores porque vamos a afrontar el último partido y sé que todos quieren continuar en este proyecto el próximo año.”

No obstante, el técnico dejó abierta la posibilidad de incorporaciones para 2026 y reveló que los planes ya están en marcha.

“Los directivos ya tienen una lista con los nombres de los jugadores que queremos; ellos se encargarán del tema, y lo que yo espero es que todos puedan venir al Deportivo Cali.”

Deportivo Cali busca sumar a Cataño a su proyecto 2026

Fuentes cercanas al club confirman que Deportivo Cali ya estableció un primer contacto con el entorno de Daniel Cataño. Aunque la charla inicial no incluyó cifras ni condiciones contractuales, el mediocampista habría manifestado su disposición de vestir la camiseta verdiblanca y sumarse al proyecto deportivo liderado por Gamero.

El entrenador considera que el volante paisa encajaría perfectamente en su idea de juego, recordando los tres años exitosos que compartieron en Millonarios FC, donde conquistaron varios títulos y consolidaron una relación profesional sólida. Se espera que ambos sostengan una conversación directa en los próximos días para definir el rumbo del jugador.

Si Cataño da el visto bueno, Deportivo Cali presentará una propuesta formal en menos de 24 horas, con el objetivo de asegurar uno de los refuerzos más deseados del mercado.

Luciano Pons, otro jugador en el radar verdiblanco

Otro nombre que aparece en la carpeta de refuerzos es el de Luciano Pons, delantero argentino de Atlético Bucaramanga. Con 35 años, Pons vive un gran momento deportivo: suma 45 partidos y 20 goles en la temporada, siendo pieza clave en el esquema de Leonel Álvarez.

De acuerdo con versiones de prensa, ya hubo contactos preliminares entre el Deportivo Cali y el representante del atacante, quien confirmó el interés del club vallecaucano. Sin embargo, el Bucaramanga mantiene la primera opción de renovación y estaría dispuesto a mejorar su oferta para retener al goleador.

Gamero confirma la llegada de varios refuerzos

El técnico también adelantó que la plantilla del Deportivo Cali sufrirá una renovación significativa:

“Entre seis o siete jugadores van a llegar, y si llegan más, pues mejor para nosotros; el objetivo nuestro es armar un buen equipo que permita recuperar la grandeza del Deportivo Cali y disputar títulos.”

Con esas palabras, Alberto Gamero dejó claro que el mercado de fichajes será intenso para los azucareros, quienes buscan volver a ser protagonistas del fútbol colombiano en 2026.