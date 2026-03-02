El presente del Deportivo Cali no admite distracciones. El empate en casa frente a Fortaleza FC dejó al equipo por fuera del grupo de los ocho y encendió aún más las alarmas en la tabla porcentual del descenso. En medio de ese panorama, con el debate abierto sobre la continuidad del cuerpo técnico, la dirigencia decidió mover fichas en la plantilla buscando equilibrio deportivo y financiero.

No se trata solo de resultados. También es un mensaje institucional.

Una salida para liberar espacio y buscar minutos

La primera decisión fue la salida del delantero de 22 años Jhon Cabal, quien ya viaja a Uruguay para sumarse al Sportivo Bello Italia, club de la tercera división de ese país.

Cabal, atacante centro que estuvo tres temporadas en el primer equipo del Deportivo Cali, disputó 50 partidos y marcó 13 goles. Sin embargo, en el actual contexto deportivo no tenía espacio asegurado en la rotación principal.

El acuerdo con el club uruguayo apunta a que el jugador tenga continuidad y mayor rodaje competitivo. Para la institución vallecaucana, además, representa un alivio en la masa salarial y la posibilidad de reordenar la plantilla en una etapa clave del semestre.

En un equipo que necesita respuestas inmediatas, cada movimiento cuenta.

El delantero de 22 años Jhon Cabal del #DeportivoCali jugará en Sportivo Bella Italia, club uruguayo de primera C. Fernando Muslera, histórico arquero de la selección es uno de los propietarios de este club ✍️🇺🇾 pic.twitter.com/W4M3YmXpKU — Juan Camilo Naranjo 🎙 (@jcamilonaranjoc) February 26, 2026

Dos renovaciones que sostienen el proyecto joven

Mientras una puerta se cierra, otras se aseguran. La dirigencia logró renovar a dos futbolistas que hoy representan presente y futuro: el zaguero José Caldera y el volante Matías Orozco.

En el caso de Caldera, su evolución en la defensa ha sido evidente. El central de 24 años, oriundo de Sahagún (Córdoba), pasó de estar en duda al inicio del año a convertirse en una pieza confiable en la zaga. Disciplina, lectura defensiva y regularidad fueron argumentos suficientes para que el club apostara por su continuidad. La renovación hasta diciembre de 2027 no solo premia su rendimiento, sino que blinda a un jugador formado en casa.

💚 ¡𝐔𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚! ⚽ José Caldera llega a 100 partidos con el Deportivo Cali, demostrando compromiso, talento y pasión en cada encuentro. ¡Gracias por ser parte de nuestra historia azucarera! 👊💪 pic.twitter.com/fF69wvVbr5 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 1, 2026

Matías Orozco, la joya que no se podía escapar

Si hay un nombre que ilusiona al entorno verdiblanco es el de Matías Orozco. El mediocampista barranquillero, de apenas 18 años, ya debutó en la temporada 2026 y ha participado en cinco de los nueve partidos del equipo.

Su personalidad para pedir el balón, su criterio en la primera línea y la naturalidad con la que asumió sus primeros minutos como profesional convencieron rápidamente al cuerpo técnico. En un momento deportivo complejo, Orozco ha mostrado desparpajo y carácter.

¡El canterano Matías Orozco renueva hasta 2029! ⚽💚

Talento joven, personalidad y mucho fútbol para seguir creciendo en casa. Que tu historia en Deportivo Cali se escriba con éxitos, Maty 🙌✨ pic.twitter.com/7Dw6VXjyd1 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 28, 2026

La extensión de su contrato hasta diciembre de 2029, con una mejora en su condición salarial, envía un mensaje claro: el Deportivo Cali quiere sostener su base joven mientras atraviesa la turbulencia competitiva.

Con la presión en la tabla y el entorno expectante, el club ajusta su plantilla buscando equilibrio. Una salida necesaria, dos apuestas de futuro y la certeza de que el margen de error es cada vez menor.