En el mundo del fútbol, no es común ver a un joven rechazar una oferta del Real Madrid. Dean Huijsen, hoy defensor central con mayor valor en la historia del club blanco, lo hizo. Siendo menor de edad, cuando brillaba en las juveniles del Málaga, recibió la propuesta de integrar las divisiones inferiores del conjunto merengue. En ese entonces eligió otro camino: fichar por la Juventus. Cuatro años más tarde, regresa a Madrid por la puerta grande.

Ahora, con 20 años, llega como una de las apuestas más importantes del nuevo proyecto del equipo dirigido por Xabi Alonso. El fichaje se concretó por 59 millones de euros, estableciendo un récord para un defensor en la historia del club. Detrás de esta operación hay una historia familiar, formativa y personal que da sentido a una elección poco habitual y que hoy se convierte en ejemplo de madurez y visión a largo plazo.

El día que Dean Huijsen le dijo “no” a Real Madrid

En una entrevista publicada por Juventus bajo el título “The Best is Yet to Come”, Dean Huijsen recordó cómo vivió ese momento crucial en su carrera. “En mi último año en el Málaga jugaba con los equipos Sub-17 y Sub-19, y estaba en un momento excelente. Varios clubes comenzaron a mostrar interés en mí”, contó. Uno de ellos era el Real Madrid, que ya lo veía como un futuro talento para su cantera.

Su decisión de ir a la Juventus fue tomada junto a su familia. Donald Huijsen, su padre, explicó que más allá del factor deportivo, la elección respondía también a un deseo de crecimiento personal. “Al final era Real Madrid o Juventus. Íbamos en el coche y empezamos a sacar las ventajas y desventajas. Yo dije: ‘las desventajas son que no tenemos que ir a otro país, aprender un nuevo idioma…’. Y Dean respondió: ‘las ventajas son aprender un nuevo idioma, ir a otro país…’. Fue como, ‘este chico es raro’, pero sabíamos que era la elección correcta”, recordó entre risas.

La escuela de defensores que terminó potenciando a Dean Huijsen

Italia tiene una larga tradición de formar grandes defensores. Dean lo sabía y por eso su elección de ir a la Juventus no fue un salto al vacío. “El Real Madrid me quería, pero elegí la Juventus porque Italia es una escuela increíble para cualquier defensa”, dijo.

Durante sus años en el club italiano, pasó por los equipos juveniles, debutó en la Serie A y acumuló minutos también en Europa. La experiencia adquirida en un entorno tan táctico como el italiano moldeó sus capacidades y lo preparó para lo que vendría: regresar a España convertido en una joya pulida y lista para competir al más alto nivel.

Fichaje récord en la historia de Real Madrid

En el verano de 2025, Real Madrid concretó su fichaje. Pagó 59 millones de euros, convirtiéndolo en el defensor más caro en su historia. Se trata de una apuesta estratégica por parte del club, que con Xabi Alonso al mando, busca consolidar una nueva generación de futbolistas con presente y futuro.

Huijsen se suma así a una plantilla joven en la que ya están otros talentos como Jude Bellingham, Arda Güler y Endrick. En su presentación, el club destacó su liderazgo, presencia física, salida limpia y visión de juego. Todo eso, sumado a su capacidad para adaptarse rápidamente, hizo que la operación no dudara en ejecutarse.

Del “no” al “sí” con más peso de la vida deportiva de Dean Huijsen

La historia de Dean Huijsen es una prueba de que no siempre hay que decir que sí a la primera gran oportunidad. Su rechazo inicial al Real Madrid, lejos de cerrarle puertas, fue una elección pensada y respaldada por una familia que entendió que el proceso a veces es más valioso que el destino inmediato.

Hoy, con un contrato de seis temporadas y la camiseta blanca en el pecho, Huijsen vuelve al club que una vez dejó pasar, pero lo hace como lo que es: un fichaje récord, un defensor hecho y derecho y una pieza clave para el futuro del Real Madrid. En su historia hay convicción, riesgo y una recompensa que hoy lo pone entre los nombres que más ilusión generan en el Santiago Bernabéu.