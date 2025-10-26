El primer Clásico de LaLiga 2025/26 llega con historia, números y emoción. Real Madrid y Barcelona vuelven a encontrarse en un duelo que trasciende fronteras. No solo hay puntos en juego: también está el orgullo, la supremacía histórica y un liderato que puede marcar el rumbo de la temporada.

El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con los merengues como líderes y los azulgranas persiguiendo la cima. Es un enfrentamiento cargado de cuentas pendientes, récords en juego y contextos que lo hacen único. Por eso presentamos los 8 datos clave que todo fanático debe conocer antes del pitazo inicial.

1- Real Madrid busca revancha tras cuatro clásicos perdidos

La temporada pasada fue de dominio total blaugrana. Real Madrid perdió los cuatro clásicos oficiales que disputó ante Barcelona: dos por LaLiga, uno por la Supercopa y otro por la Copa del Rey.

El último precedente en el Bernabéu, el 28 de octubre de 2024, terminó con un 0-4 a favor del Barcelona, con goles de Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Este Clásico tiene sabor a revancha para los de Xabi Alonso.

2- Real Madrid llega como líder y Barcelona puede quitarle la cima

A diferencia del curso pasado, el Real Madrid llega como líder de LaLiga, con 24 puntos en 9 partidos. Ha ganado ocho y solo ha empatado uno.

Barcelona, que suma 22 puntos, necesita ganar para superar a su rival y recuperar la punta. Es un duelo directo entre el primer y segundo lugar de la tabla, lo que multiplica la tensión y la trascendencia del partido.

3- Será el cuarto clásico consecutivo con Real Madrid y Barcelona siendo 1° y 2° de la clasificación de LaLiga

Este será el cuarto clásico seguido en el que ambos equipos llegan como los dos primeros clasificados de LaLiga. No ocurría algo así desde la época dorada de 2009 a 2012, cuando Real Madrid y Barcelona coincidieron en siete enfrentamientos como 1° y 2° del campeonato. Este contexto convierte al partido en un auténtico choque de poder, con impacto directo en la lucha por el título.

4- Real Madrid domina el historial general del Clásico

Este será el encuentro oficial número 262 entre Real Madrid y Barcelona. Hasta ahora, los merengues dominan el historial con 105 victorias, frente a 104 del Barça y 52 empates. Si el equipo azulgrana gana, igualará por primera vez en más de 20 años el número total de triunfos frente a su máximo rival.

5- Exclusivamente en LaLiga, también hay ventaja madridista en el historial

En enfrentamientos por LaLiga, el Real Madrid también lidera con 79 victorias contra 76 del Barcelona y 35 empates. Además, suma 440 goles a favor por 435 de los culés.

Una victoria azulgrana no solo cambiaría la punta de la tabla, sino que acortaría al mínimo una diferencia histórica en el torneo doméstico.

6- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, busca un récord

El técnico alemán Hansi Flick tiene la oportunidad de igualar a Miguel Muñoz y Pep Guardiola como los únicos entrenadores que han ganado cinco clásicos consecutivos.

No obstante, no podrá estar en el banquillo tras su sanción por una expulsión en el último partido liguero. Barcelona apeló, pero sin éxito. Flick dirigirá desde la tribuna.

7- Primer clásico de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid y los que disputó en la cancha

Para Xabi Alonso, este será su primer Clásico como entrenador del Real Madrid. Como jugador, disputó 20 enfrentamientos ante el Barcelona entre 2009 y 2014, con un balance de cinco victorias, nueve derrotas y seis empates.

Ahora, buscará debutar en el banquillo merengue con una victoria en el partido más mediático del fútbol español.

8- Las goleadas históricas que marcaron la rivalidad

El clásico también tiene capítulos inolvidables en cuanto a resultados:

Mayor goleada del Real Madrid: 11-1 en 1943, por la Copa.

en 1943, por la Copa. Mayor goleada del Barcelona: 7-2 en la temporada 1950/51 de LaLiga.

Aunque hoy el equilibrio es mucho mayor, estos registros muestran la intensidad y el peso histórico del duelo.

Un clásico que puede marcar la temporada

Con Real Madrid como líder y Barcelona en busca de revancha, este Clásico tiene todos los ingredientes para ser memorable: historia, récords, emociones y consecuencias directas en la tabla de posiciones.

Los 8 datos reflejan la magnitud de un partido que no solo define puntos: define épocas. Un Bernabéu lleno, dos equipos en gran forma y millones de fanáticos en todo el mundo listos para presenciar un nuevo capítulo de esta rivalidad eterna.