La Jornada 21 de LaLiga pone frente a frente a dos equipos que miran de cerca la cima. Real Madrid llega segundo con 48 puntos, a solo uno del líder FC Barcelona, mientras que el Villarreal aparece tercero con 41 unidades. El choque en La Cerámica no solo promete intensidad por el contexto de la tabla, sino también por las decisiones que deberá tomar el cuerpo técnico blanco ante un parte médico exigente.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el compromiso con bajas sensibles, especialmente en defensa y mediocampo, pero también con un regreso clave que reordena el frente ofensivo. Entre ausencias por lesión, una suspensión determinante y ajustes tácticos, el Madrid se presenta a un partido que puede marcar el pulso de la pelea por el liderato.

LaLiga, Jornada 21: el contexto del partido Real Madrid vs Villarreal

El atractivo del encuentro va más allá del historial. Real Madrid necesita sumar para no perder la estela del líder y sostener la presión en la cima. Villarreal, por su parte, busca consolidar su gran momento y acercarse aún más a los puestos de privilegio. En ese escenario, cada baja pesa y cada recuperación cuenta.

La planificación del once inicial está condicionada por el estado físico del plantel tras la reciente Champions League ante el Mónaco, un partido que dejó secuelas en la enfermería y obligó a gestionar cargas en un tramo decisivo del calendario.

Lista de lesionados del Real Madrid

Tras el compromiso europeo, el parte médico del Real Madrid mantiene cuatro nombres fuera de combate. Todos ellos inciden directamente en la estructura defensiva del equipo.

Antonio Rüdiger : arrastra una lesión de rodilla desde la semifinal de la Supercopa. Aunque ha intentado acortar plazos, el club prioriza su recuperación completa para evitar recaídas.

: arrastra una desde la semifinal de la Supercopa. Aunque ha intentado acortar plazos, el club prioriza su recuperación completa para evitar recaídas. Trent Alexander-Arnold : continúa al margen por una lesión en el muslo sufrida en diciembre. Su ausencia reduce variantes por banda y obliga a soluciones alternativas.

: continúa al margen por una sufrida en diciembre. Su ausencia reduce variantes por banda y obliga a soluciones alternativas. Éder Militao : sigue en proceso de recuperación de una lesión severa en los isquiotibiales . Es una baja de largo aliento que condiciona la zaga.

: sigue en proceso de recuperación de una . Es una baja de largo aliento que condiciona la zaga. Ferland Mendy: temporada complicada para el lateral, con nueva lesión en la pantorrilla. Apenas ha podido sumar minutos y permanece fuera de la dinámica.

Estas ausencias obligan a Arbeloa a recomponer la defensa, apostando por soluciones jóvenes y perfiles polivalentes para sostener el equilibrio del equipo.

La baja por suspensión que afecta al mediocampo de Real Madrid

A las lesiones se suma una ausencia disciplinaria que impacta el funcionamiento táctico del Madrid.

Aurélien Tchouaméni: no estará disponible por acumulación de tarjetas tras ver la amarilla ante Levante. Su baja es doblemente sensible: es el eje del mediocampo y, además, una opción recurrente como central de emergencia cuando faltan efectivos atrás.

Sin Tchouaméni, el Madrid pierde capacidad de contención, lectura defensiva y salida limpia desde el primer pase, aspectos clave ante un rival que transita bien entre líneas.

El regreso que refuerza el ataque del Real Madrid

La buena noticia en la convocatoria llega desde el frente ofensivo.

Rodrygo: tras tres partidos fuera por molestias musculares, recibió el alta médica a tiempo y vuelve a estar disponible. Su retorno amplía las opciones en ataque, aporta desequilibrio por banda y permite variantes en el último tercio.

El regreso de Rodrygo es especialmente relevante para un partido en el que el Madrid necesitará profundidad, velocidad y asociaciones rápidas para lastimar a una defensa bien trabajada como la del Villarreal.

Cómo condicionan las bajas el plan de Arbeloa

Con cuatro defensas lesionados y el pivote titular suspendido, el plan del Real Madrid pasa por ajustes posicionales y equilibrio colectivo. La apuesta por perfiles jóvenes en defensa exige coordinación, mientras que el mediocampo deberá compensar la ausencia de su ancla natural con trabajo en bloque.

En ese contexto, la gestión de los tiempos del partido será clave: sostener el orden sin balón, elegir bien los momentos de presión y explotar las transiciones cuando aparezcan espacios.

Probable alineación del Real Madrid ante Villarreal

Con lo disponible, el once que se perfila para el duelo de hoy es el siguiente:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinícius Júnior, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé.

DT: Álvaro Arbeloa.

La alineación combina experiencia en puestos clave con juventud en la zaga, y apuesta por talento y movilidad en ataque para compensar las ausencias.

Un duelo directo con impacto en la clasificación de LaLiga

Más allá de los nombres propios, el Real Madrid afronta un partido que puede definir el ritmo de la lucha por el liderato. Con bajas importantes y un regreso oportuno, el desafío es sostener la competitividad y maximizar los recursos disponibles ante un Villarreal que llega en gran forma.