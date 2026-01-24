La LaLiga presenta uno de los partidos más atractivos de la Jornada 21, con un duelo directo en la parte alta entre Villarreal CF y Real Madrid. El choque se disputará en un escenario exigente y con puntos clave en juego para la pelea por el título y los puestos europeos.

El encuentro se jugará el sábado 24 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un contexto que añade interés por el momento reciente del conjunto blanco y la regularidad del Villarreal en el campeonato. A continuación, todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el estado de forma de ambos equipos.

Horario de Villarreal vs Real Madrid, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Villarreal vs Real Madrid en TV y online, por LaLiga

España: DAZN LaLiga por Movistar (dial 55) y Orange (113), DAZN y LaLiga TV Bar

Colombia y Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

México: izzi Sports en TV y Sky Sports online

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de Real Madrid este fin de semana

El duelo se disputará en el Estadio de la Ceramica, casa del Villarreal. El estadio cuenta con capacidad para cerca de 25.000 espectadores y se caracteriza por su cercanía al campo y un ambiente que suele elevar la exigencia para los equipos visitantes, especialmente en partidos de alto perfil.

Probables alineaciones del partido

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan; Gerard Moreno y Georges Mikautadze. DT: Marcelino Garcia Toral.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinicius Jr., Rodrygo y Kylian Mbappe. DT: Alvaro Arbeloa.

Cómo llegan Villarreal y Real Madrid a la Jornada 21 de LaLiga

Real Madrid ocupa la segunda posición de la tabla con 48 puntos en 20 jornadas. El equipo blanco ganó sus cuatro partidos más recientes en LaLiga, mostrando una reacción sólida en el torneo doméstico. Sin embargo, el contexto reciente incluye golpes fuera del campeonato: perdió la final de la Supercopa de España ante Barcelona y quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer frente a Albacete.

Además, el club atraviesa una transición en el banquillo. Xabi Alonso dejó de ser el director técnico y el equipo ahora está bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien busca estabilidad y continuidad en una fase clave del calendario.

El Villarreal, por su parte, vive una temporada muy consistente. El Submarino Amarillo es tercero en la clasificación con 41 puntos en 19 partidos, manteniéndose firme en zona de Champions League. El equipo de Marcelino se ha destacado por su equilibrio entre posesión y eficacia ofensiva, con referentes como Gerard Moreno y un mediocampo que maneja los ritmos del juego.

Ficha del partido: Villarreal vs Real Madrid

Competición: LaLiga – Jornada 21

LaLiga – Jornada 21 Fecha: Sábado 24 de enero

Sábado 24 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: La Cerámica (Villarreal)

La Cerámica (Villarreal) TV y online: España: DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: izzi Sports y Sky Sports Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports



Un choque de alto voltaje en La Cerámica que puede marcar el rumbo de la pelea por los primeros puestos de LaLiga.