La Copa Sudamericana 2026 vuelve a tener protagonismo colombiano con un duelo que promete emociones fuertes desde el primer minuto. América de Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentan en un partido único por la fase previa del torneo continental, un choque que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos del certamen.

El compromiso adquiere todavía más relevancia luego de que Millonarios consiguiera su clasificación tras eliminar a Atlético Nacional en Medellín. Por eso, lo que suceda esta noche en el estadio Pascual Guerrero no solo marcará el destino de los escarlatas y los leopardos, sino también la presencia del segundo representante colombiano en la siguiente fase de la Sudamericana.

América vs Bucaramanga: canales de televisión y plataformas online HOY EN VIVO

HORA: 7:30 p.m. de Colombia

7:30 p.m. de Colombia TELEVISIÓN: DIRECTV

DIRECTV STREAMING: DGO

El servicio de DIRECTV tendrá la señal exclusiva de este partido para todo el continente.

Un premio millonario en juego en la Copa Sudamericana

Además del desafío deportivo, este compromiso también tiene un fuerte impacto financiero para el club que logre avanzar en la Copa Sudamericana. Según los incentivos establecidos por Conmebol, el América de Cali recibirá 225.000 dólares por disputar esta fase preliminar como local, mientras que Atlético Bucaramanga percibirá 250.000 dólares en condición de visitante.

Sin embargo, la verdadera recompensa llegará con la clasificación. El equipo que logre el cupo a la fase de grupos sumará 900.000 dólares adicionales, lo que representa una inyección económica considerable en el contexto del fútbol colombiano.

De esta manera, el club que avance podría alcanzar un total cercano a 1.125.000 dólares, una cifra que puede resultar determinante para la planificación deportiva y financiera de la temporada.

América llega con confianza al Pascual Guerrero

Previo al encuentro que se disputará a las 7:30 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el técnico David González analizó el momento que atraviesa su equipo y lo que significa enfrentar a Atlético Bucaramanga en un duelo de eliminación directa.

El entrenador dejó claro que el grupo vive un momento positivo, pero también entiende que este tipo de partidos exige máxima concentración.

Según explicó, el equipo afronta el duelo con confianza, aunque sin caer en excesos de tranquilidad. La intención es salir a la cancha con una propuesta ofensiva, generar opciones de gol y conseguir la clasificación para darle una alegría a la hinchada escarlata.

Bucaramanga quiere extender su buen momento

En la otra orilla, Atlético Bucaramanga llega con una campaña sólida en la Liga BetPlay, donde acumula 14 puntos producto de tres victorias y cinco empates, ubicándose en la octava posición y con un partido pendiente.

Los leopardos han marcado 12 goles y recibido apenas 5 en ocho jornadas, además de mantener un invicto que se extiende a 11 partidos oficiales, contando compromisos del torneo anterior.

El técnico Leonel Álvarez sabe que la exigencia será máxima en Cali, pero dejó claro que su equipo no viajará a defenderse.

El entrenador aseguró que será un duelo complejo para ambos clubes, pero destacó que el objetivo es seguir con vida en la Copa Sudamericana y competir con intensidad para regalarle un resultado importante a la afición santandereana.

Una noche decisiva para el fútbol colombiano

Con un cupo a la fase de grupos en juego, América de Cali y Atlético Bucaramanga protagonizarán un duelo cargado de tensión, expectativas y ambición continental. Noventa minutos —o incluso los penales— definirán cuál de los dos seguirá representando a Colombia en esta edición de la Copa Sudamericana.