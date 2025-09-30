La Selección Colombia Sub-20 ya suma sus primeros tres puntos en el Mundial 2025 tras vencer en el debut a Arabia Saudí con gol de Óscar Perea. Ahora el equipo dirigido por César Torres se prepara para un nuevo desafío en la fase de grupos: enfrentar a Noruega, otro de los ganadores de la primera fecha.

El duelo será clave para definir la punta del Grupo F, pues ambas selecciones llegan con un triunfo en su estreno. Mientras la Tricolor derrotó 1-0 a Arabia, el combinado europeo superó a Nigeria con el mismo marcador gracias a un gol de Ramus Holten. El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20 su próximo partido del Mundial: vs. Noruega

La segunda salida de Colombia en el Mundial Sub-20 será el jueves 2 de octubre frente a Noruega. El encuentro se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, escenario con capacidad para 16.000 espectadores que también fue sede del debut.

El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas en Colombia y las 17:00 horas en Chile. Será un compromiso determinante, ya que el ganador podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final.

Dónde ver Colombia vs. Noruega en el Mundial Sub-20

Los aficionados podrán seguir en vivo el partido a través de la señal de televisión en GOL Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Además, habrá transmisión en línea mediante las plataformas digitales de estos canales, lo que garantiza que la hinchada pueda acompañar a la Tricolor desde cualquier lugar.

La expectativa es alta, pues Colombia ha mostrado un grupo talentoso y Noruega llega con el respaldo de un triunfo inicial que le da confianza. Ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad en el grupo.

Fixture de Colombia en el Mundial Sub-20 2025

El calendario de la fase de grupos para la Selección Colombia está completamente definido. Estos son los partidos del Grupo F en los que la Tricolor buscará avanzar a la siguiente fase:

29 de septiembre: Colombia 1-0 Arabia Saudí (gol de Óscar Perea)

Colombia 1-0 Arabia Saudí (gol de Óscar Perea) 2 de octubre: Colombia vs. Noruega – Estadio Fiscal de Talca

Colombia vs. Noruega – Estadio Fiscal de Talca 5 de octubre: Colombia vs. Nigeria – Estadio Fiscal de Talca

Este fixture refleja la importancia de cada partido, pues se trata de un grupo muy parejo en el que todos los equipos tienen argumentos para competir por los cupos a octavos.

Convocados de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

El técnico César Torres cuenta con una nómina variada, que combina futbolistas del rentado local con otros que militan en ligas internacionales. Estos son los jugadores que representan al país en Chile:

Arqueros: Jordan García (Fortaleza CEIF), Alexei Rojas (Arsenal FC, Inglaterra), Luis Eduardo Mena (Atlético Huila).

Jordan García (Fortaleza CEIF), Alexei Rojas (Arsenal FC, Inglaterra), Luis Eduardo Mena (Atlético Huila). Defensores: Simón García (Atlético Nacional), Julián Bazán (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Weimar Vivas (RB Bragantino, Brasil), Carlos Sarabia (Millonarios FC), Juan David Arizala (Independiente Medellín).

Simón García (Atlético Nacional), Julián Bazán (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Weimar Vivas (RB Bragantino, Brasil), Carlos Sarabia (Millonarios FC), Juan David Arizala (Independiente Medellín). Mediocampistas: Elkin Rivero (Atlético Nacional), Kéner González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil), Luis Miguel Landazuri (Atlético Nacional).

Elkin Rivero (Atlético Nacional), Kéner González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil), Luis Miguel Landazuri (Atlético Nacional). Delanteros: Joel Canchimbo (Junior FC), Jhon Rentería (Club Atlético Sarmiento, Argentina), Óscar Perea (AVD Futebol SAD, Portugal), Neyser Villarreal (Millonarios FC), Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF).

Noruega, rival exigente en la segunda jornada

El próximo rival de Colombia, Noruega, llega fortalecido tras imponerse a Nigeria en su debut. Su gol fue obra de Ramus Holten, delantero que se perfila como referente en el ataque europeo.

Noruega es un equipo que combina solidez física con orden táctico, características que suelen complicar a las selecciones sudamericanas. Para Colombia será una prueba de alto nivel que servirá para medir sus aspiraciones de cara al resto del torneo.

Lo que se juega Colombia frente a Noruega

El duelo frente a Noruega tiene un valor especial: quien gane podría dar un paso firme hacia los octavos de final. Una victoria de la Tricolor significaría llegar a seis puntos, lo que la pondría muy cerca de asegurar su clasificación.

Además, sería una oportunidad para seguir consolidando figuras como Óscar Perea en ataque, Jordan García en el arco y Yeimar Mosquera en defensa, jugadores que ya mostraron un nivel destacado en el estreno mundialista.

La ilusión de la Selección Colombia en Chile

El Mundial Sub-20 es una vitrina de talentos y para Colombia representa la posibilidad de superar su mejor actuación histórica, el tercer lugar alcanzado en 2003. El triunfo inicial y la confianza del grupo hacen pensar en un equipo competitivo que sueña con llegar lejos.

El partido ante Noruega será otra oportunidad de demostrar carácter, fútbol y jerarquía. La hinchada ya espera que la Tricolor repita la historia del debut y sume un nuevo triunfo que fortalezca sus aspiraciones en Chile.