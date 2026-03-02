La cuenta regresiva ya comenzó. A falta de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombia tiene listo su plan de trabajo y definió uno de los momentos más esperados por la afición: el partido de despedida en territorio nacional antes de emprender viaje al certamen orbital.

La noticia la confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, durante el lanzamiento de ‘el club de la sele’, una iniciativa que busca vincular a los hinchas con el equipo en esta nueva aventura mundialista.

El Campín será el escenario de la despedida

La capital del país fue la elegida. Bogotá, y específicamente el Estadio Nemesio Camacho El Campín, albergará el último compromiso de la Tricolor antes de viajar a Norteamérica.

Jesurún lo dejó claro: «Iremos a Bogotá, al partido será el 29 de mayo. Posiblemente regresemos unos días a Medellín y ahí ya partiremos a territorio norteamericano; pero el juego de despedida será en Bogotá».

Aunque el rival aún no se ha oficializado públicamente, el directivo aseguró que está todo acordado con la Alcaldía y los empresarios del estadio. Además, confirmó que el 7 de junio habrá otro amistoso en Estados Unidos, que sería el último ensayo previo al debut.

El presidente de @FCFSeleccionCol Ramón Jesurún confirma que el partido de despedida de la Selección Colombia será en Bogotá el viernes 29 de mayo y habrá un amisto final el 7 de junio pic.twitter.com/S3TnDDcDvz — Carolina Castellanos (@Carito1929) March 2, 2026

El plan completo antes del debut mundialista

La hoja de ruta ya está trazada. La concentración comenzará en Medellín, con trabajos que incluirán adaptación física y tiempo libre controlado para los jugadores.

Sobre esa primera etapa, Jesurún explicó: «El primer sitio será Medellín, una especie de entrenamiento pero libre, con tiempo para que los jugadores visiten sus familias».

Posteriormente, el grupo viajará a territorio estadounidense. Allí afrontará dos amistosos de alto nivel. El debut en el Mundial será el 17 de junio en México frente a Uzbekistán, en la ciudad de Guadalajara; sede donde Colombia disputará los dos primeros encuentros de dicho certamen.

Confianza pese al contexto internacional

En medio de algunas noticias recientes relacionadas con seguridad en territorio mexicano, Jesurún expresó respaldo y confianza en la organización del torneo: «Entregamos nuestra solidaridad a México y queremos jugar nuestros dos primeros partidos como está establecido; hasta ahora no tenemos contemplado solicitar cambio de sede».

El mensaje es claro: el itinerario se mantiene firme y la preparación avanza sin alteraciones.

Una comunidad que quiere acompañar el sueño

Durante el mismo evento se presentó oficialmente ‘el club de la sele’, una estrategia digital para acercar aún más a los hinchas con el equipo. Allí participaron figuras como René Higuita y el artista Carlos Vives.

Sobre el proyecto, Jesurún explicó: «Teníamos el sueño de involucrar a toda la nación, a los colombianos para que tengan participación más directa y no solo por televisión, que en nuestras plataformas puedan las personas de todas las edades ser partícipes de los procesos de nuestra selección».

La ruta está definida. La despedida ya tiene casa y fecha. Ahora solo resta que la ilusión se traslade a la cancha y que el último abrazo en Bogotá sea el impulso final antes de la cita más grande del fútbol mundial.