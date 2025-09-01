La semana pasada, el entrenador argentino Néstor Gabriel Lorenzo entregó la lista de convocados para los dos últimos juegos de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 2026. La Selección Colombia enfrentará el 4 de septiembre a Bolivia y el 9 del mismo mes a Venezuela. Entre los nombres que más llamaron la atención por su ausencia estuvo el de Jhon Jáder Durán, delantero de 21 años que hoy milita en el Fenerbahçe y que hasta hace poco era habitual en las convocatorias.

El tema no pasó inadvertido. Para muchos, fue la confirmación de que entre el DT y el futbolista aún queda una herida abierta desde aquel episodio frente a Perú en Barranquilla.

La nueva ausencia y la aclaración de Lorenzo

Con la expectativa que generaba la convocatoria de septiembre, la ausencia de Durán volvió a encender los rumores. Por eso, al llegar a Barranquilla, Lorenzo dio explicaciones más claras:

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente; pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador. No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta; son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan”.

Las palabras del entrenador parecían cerrar el debate, más aún porque apenas días atrás se había visto a Durán pedir el cambio en el duelo de Champions League contra el Benfica. El colombiano salió lesionado y fue sustituido por orden de su técnico, el portugués José Mourinho.

Durán: la reacción en Turquía y más dudas

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Las cámaras registraron la reacción del médico del Fenerbahçe, quien hizo un gesto de asombro al revisar al delantero y no encontrar lesión alguna. La imagen se hizo viral y muchos hinchas turcos acusaron a Durán de “abandonar la batalla” en un partido clave que terminó en eliminación de Champions y la posterior salida de Mourinho del club.

El momento generó aún más sospechas, pues al día siguiente se publicó la convocatoria de Colombia sin Durán. Para algunos analistas, el jugador se habría hecho el lesionado sabiendo de antemano que no iba a ser llamado por Lorenzo.

El origen de la polémica con Jhon Jáder Durán

Todo comenzó el pasado 6 de junio, cuando Colombia empató 0-0 con Perú en el Metropolitano de Barranquilla. En ese juego, Lorenzo decidió sustituir a Durán al término del primer tiempo. El atacante no recibió bien la decisión y trascendió que en el camerino se presentó un cruce fuerte de palabras e incluso supuestos golpes entre técnico y jugador.

Aunque ambos negaron públicamente esa versión, lo cierto es que desde entonces Durán desapareció de las convocatorias. No estuvo ante Argentina en Buenos Aires días después y la Federación Colombiana de Fútbol explicó su baja como consecuencia de un problema lumbar.

En los tres meses posteriores, el tema se mantuvo vivo en la opinión pública. Cada vez que se le consultó, Lorenzo insistió en que nunca hubo pelea y que todo fue un invento periodístico. Según él, lo único que pasó fue un enojo natural de un futbolista al ser sustituido en la mitad de un partido.

¿Castigo o lesión real?

En el entorno del fútbol colombiano se han movido versiones más conspirativas que apuntan a un castigo temporal. Según el periodista Carlos Antonio Vélez, cercano a la dirigencia de la Federación, la exclusión de Durán ya era un hecho antes de anunciar la lista. El comentarista fue más allá: afirmó que no sabe si la lesión es real, pero sí que Lorenzo decidió no contar con el delantero como una medida disciplinaria.

De acuerdo con esa versión, Durán sería reincorporado una vez la Selección Colombia asegure matemáticamente la clasificación al Mundial en estos dos próximos juegos.

Una historia que sigue abierta

Así, la ausencia de Jhon Durán no puede leerse solo desde lo médico. Aunque Lorenzo asegura que todo se debe a molestias físicas, en la prensa y la afición persiste la idea de que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento.

El futuro dirá si el delantero volverá a ser parte de la Selección después de septiembre o si este capítulo marcará un distanciamiento más prolongado. Lo cierto es que, por ahora, Lorenzo ha sido firme en sostener su decisión, mientras Durán continúa en medio de un torbellino de críticas tanto en Turquía como en Colombia.