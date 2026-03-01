El mercado vuelve a agitarse en la Ribera. Mientras el equipo busca consolidar una idea que combine jerarquía y juventud, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme sigue explorando el talento cafetero. No es casualidad: en los últimos meses hubo contactos por varios nombres, y ahora otro perfil ofensivo empieza a tomar fuerza en el radar de Boca Juniors.

La obsesión es clara: sumar un extremo que rompa líneas, desequilibre en el uno contra uno y le dé profundidad al equipo en momentos decisivos.

La fascinación por el talento colombiano no se detiene

No es la primera vez que el Consejo de Fútbol de Riquelme apunta hacia Colombia. En este mismo mercado hubo acercamientos por Marino Hinestroza, Kevin Serna y Edwin Cetré. Incluso reapareció en el debate el nombre de Sebastián Villa.

Ahora el apuntado es Kerwin Vargas, un atacante que actualmente milita en el Charlotte FC de la Major League Soccer y que ha tenido una evolución sostenida en el fútbol internacional.

En los pasillos de La Bombonera su nombre ya circula con fuerza.

Kerwin Vargas, velocidad y desequilibrio como carta de presentación

Nacido en Concordia, Antioquia, hace 24 años, Vargas tomó un camino distinto al habitual. No debutó profesionalmente en su país, sino que dio el salto temprano a Europa para formarse en el CD Feirense de Portugal, donde destacó en la segunda división.

Desde 2022 se consolidó en Charlotte FC, convirtiéndose en una pieza importante del proyecto estadounidense. Su contrato se extiende hasta finales de 2027, un detalle clave en cualquier negociación.

Su estilo es frontal, agresivo y vertical. Potencia física, cambio de ritmo y capacidad para atacar espacios son sus principales argumentos. No es casual que admire a Luis Díaz, hoy figura del Bayern Múnich. Las comparaciones surgen por el atrevimiento en el uno contra uno y la facilidad para perfilarse hacia el arco.

En la MLS ya dejó huella: incluso marcó en un duelo clave frente al Inter Miami de Lionel Messi, actuación que elevó su cotización.

Boca Juniors, Sao Paulo y Atlético Paranaense interesados en el extremo Colombiano Kerwin Vargas(24) 👀 recordemos que actualmente se encuentra en la Mls 🧐 el grupo city en el pasado mercado estuvo cerca de contratarlo https://t.co/vnJhfFEH8h pic.twitter.com/6Ixm95uIaP — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) February 27, 2026

Lo que busca Boca y lo que puede ofrecer el colombiano

El actual proyecto deportivo necesita amplitud, explosión y capacidad para romper defensas cerradas. En ese contexto, Kerwin Vargas encaja como una alternativa que aporte sorpresa y recorrido por banda.

Además, su edad lo convierte en una inversión con proyección de reventa, un aspecto que la dirigencia analiza con lupa. La posibilidad de potenciarlo en el fútbol argentino podría elevar su valor de mercado y abrirle puertas en la Selección Colombia, donde ya tuvo procesos juveniles.

Competencia brasileña y una negociación nada sencilla

El escenario no es simple. Desde Brasil también se movieron piezas. São Paulo y Athletico Paranaense siguen de cerca al extremo, lo que implica una puja económica compleja.

El poder financiero del mercado brasileño representa una amenaza real. Sin embargo, en el entorno del jugador se reconoce que el peso histórico de Boca Juniors y la exposición continental que ofrece la Copa Libertadores pueden equilibrar la balanza.

Por ahora, hay sondeos y evaluaciones. Pero cuando Riquelme fija la mirada en un perfil específico, pocas veces es por simple curiosidad. El mercado recién empieza a calentarse… y en la Ribera ya saben que el próximo movimiento podría llegar desde el norte del continente.