Para Kylian Mbappé, la visita del Real Madrid a Olympiacos por la Champions League ha quedado instalada en ese selecto grupo de partidos que jamás se borran de la memoria. El francés firmó un póker de goles en el triunfo 3-4, un rendimiento demoledor con el que reescribió su propia historia dentro del club y que confirma que su impacto en el equipo es tan inmediato como deslumbrante.

Lo que hizo en territorio griego no solo tiene un valor estadístico incuestionable, sino que eleva la magnitud del futbolista que hoy lidera al Real Madrid. Mbappé selló su primer póker desde que llegó al club, resolvió un partido europeo complejo en territorio adverso y volvió a demostrar que puede cargar sobre sus hombros la responsabilidad ofensiva cuando el equipo lo necesita. Con 22 goles en 18 partidos esta temporada, y liderando la tabla de anotadores tanto en LaLiga como en la Champions, lo del francés es la confirmación de un futbolista en plena madurez competitiva.

Un póker que entra en la historia del Real Madrid

Convertir cuatro goles en un partido de Champions League es una hazaña que muy pocos futbolistas logran. Conseguirlo con la camiseta del Real Madrid, jugando como visitante y en un partido decisivo, lo lleva a otra dimensión. Mbappé firmó su primer póker en el club justo cuando el equipo más lo necesitaba. Real Madrid había viajado a Grecia con bajas sensibles y con la obligación de sumar puntos tras la derrota en Liverpool. Y fue ahí, en medio del ruido de El Pireo, donde apareció la versión más imponente del francés.

Cada gol tuvo un peso específico: el primero, para igualar un partido que comenzaba cuesta arriba; el segundo y el tercero, alcanzando una tripleta en 7 minutos (entre el 22 y el 29); y el cuarto, para sentenciar la noche y firmar un marcador histórico. Fue un repertorio completo: velocidad, definición quirúrgica, arranques indetenibles y ese instinto de killer que lo ha convertido en uno de los futbolistas más dominantes del planeta.

El póker no solo fue un recital individual, sino una demostración de liderazgo: Mbappé asumió el peso del encuentro, tiró del equipo en los momentos más tensos y puso su sello en uno de los triunfos más electrizantes del Madrid en el nuevo formato de la Champions.

Números de una temporada para Mbappé que ya es de élite

Lo de Mbappé en esta campaña del Real Madrid es sencillamente demoledor. Con su actuación ante Olympiacos, el francés llegó a 22 goles en 18 partidos, cifras que están al nivel de las mejores temporadas de su carrera. Además, ya suma 3 asistencias, participación directa en 25 goles en menos de medio año de competencia.

Es el goleador de LaLiga, con 13 anotaciones, y también el máximo artillero de la Champions, con 9 goles, una estadística que refleja su dominio absoluto en los dos frentes más importantes del equipo. La constancia también está de su lado: acumula 4 dobletes (ante Real Oviedo, Olympique de Marsella, Levante y Valencia), 1 tripleta (Kairat) y ahora un póker que eleva la magnitud de su temporada.

Su impacto va más allá del presente inmediato: desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ya registra 77 partidos, 66 goles y 8 asistencias, un promedio goleador que roza lo extraordinario. La adaptación fue instantánea, y el crecimiento, sostenido. Cada partido reafirma que el club fichó no solo a un crack, sino a un jugador diseñado para ser determinante en cada reto europeo.

Un liderazgo que ya se siente en el vestuario y en la cancha

La noche en Grecia también confirmó la evolución de Mbappé como líder competitivo. No es solo su capacidad para desequilibrar, sino su influencia en el ritmo y la mentalidad del equipo. Cuando Olympiacos presionó más fuerte, fue él quien pidió la pelota, quien aceleró, quien marcó los tiempos. Su velocidad y su potencia fueron un arma constante, pero también su lectura del juego y su capacidad para aparecer justo en el instante correcto.

Xabi Alonso ha encontrado en él una pieza que no solo resuelve partidos, sino que potencia al resto. Mbappé fija defensores, abre espacios para las llegadas de Bellingham, conecta con Rodrygo y se entiende con Vinicius cuando comparten ataque. Su presencia ha elevado el techo futbolístico del equipo en cada competencia.

Además, su hambre competitiva se refleja en cada movimiento: presiona, retrocede cuando es necesario y no da una pelota por perdida. Su noche en El Pireo no fue solo una exhibición técnica, sino un mensaje: Mbappé quiere que esta temporada sea un punto de inflexión en su carrera y en la historia reciente del Real Madrid.

Un partido que consolida a Mbappé como referente ofensivo del Real Madrid

El póker ante Olympiacos deja claro que Mbappé ya es el referente indiscutible del ataque del Real Madrid. Ningún otro jugador del plantel presenta cifras ni impacto comparable en lo que va de temporada, y su capacidad para aparecer en los grandes escenarios lo convierte en una garantía en momentos decisivos.

El francés ha logrado en solo unos meses lo que a muchos jugadores les toma temporadas enteras: ganarse el respeto absoluto del vestuario, la confianza del cuerpo técnico y la admiración de una afición acostumbrada a ver pasar a los futbolistas más talentosos del mundo. Con actuaciones así, su nombre comienza a escribirse en la misma línea que los grandes goleadores de la historia reciente del club.