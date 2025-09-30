La Selección Colombia sub-20 inició con pie derecho su camino en el Mundial 2025. El encargado de anotar el gol de los tres puntos a la Tricolor en el debut fue Óscar Perea, delantero formado en Atlético Nacional que hoy vive un nuevo reto en el fútbol europeo.

Su gol en el estadio Fiscal de Talca, a los 63 minutos frente a Arabia Saudí, le dio el triunfo 1-0 a Colombia. Una anotación que, además de sumar en la tabla, aumenta la ilusión en torno a un jugador que ya venía mostrando credenciales en torneos previos con la camiseta amarilla.

Los goles que lleva Óscar Perea con la Selección Colombia sub-20

El tanto frente a Arabia no fue el primero de Óscar Perea con la Selección Colombia sub-20. En el Sudamericano de la categoría ya había marcado en dos partidos clave: frente a Argentina y frente a Chile.

En total Óscar Perea suma 3 goles oficiales con la camiseta nacional, todos en escenarios internacionales de alta exigencia. Más allá de la cifra, lo que destaca es su capacidad de aparecer en momentos determinantes, lo que lo convierte en una de las armas ofensivas más importantes del equipo nacional.

El paso de Óscar Perea por Atlético Nacional

Óscar Perea debutó en el fútbol profesional con Atlético Nacional, club en el que jugó entre 2022 y 2024. En esos dos años acumuló 54 partidos oficiales con el primer equipo, registrando 8 goles y 4 asistencias. Su aporte fue clave en la conquista de 3 títulos durante ese periodo.

Más allá de las estadísticas, su paso por Nacional le permitió ganar experiencia en un equipo que constantemente compite en torneos internacionales y que exige rendimiento inmediato. Allí comenzó a mostrar su velocidad, desmarque y capacidad para jugar en varias posiciones del frente de ataque.

La transferencia al Racing de Estrasburgo en Francia

El buen nivel mostrado en Atlético Nacional lo llevó a dar el salto al fútbol europeo en 2024. Su primer destino fue Racing de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 de Francia. La expectativa era grande, pero la adaptación no fue sencilla.

Durante su primera temporada apenas disputó 4 partidos oficiales, de los cuales solo 2 fueron con el primer equipo. Esa falta de minutos lo llevó a buscar continuidad en otro club para la siguiente campaña, con el objetivo de ganar rodaje y consolidarse en Europa.

El presente de Óscar Perea: su equipo en el fútbol de Portugal

Para su segundo año en el viejo continente, Óscar Perea fichó por AFS, club de la Primera División de Portugal. En este equipo ha tenido mejores oportunidades, con dos partidos como titular en el inicio de la temporada.

Lo más destacado es que sus minutos se dieron en encuentros de alta exigencia: ante Estoril Praia y frente a Benfica. Aunque aún no registra goles en la liga portuguesa, el hecho de sumar titularidades muestra la confianza del cuerpo técnico y el espacio que empieza a ganarse en un torneo competitivo.

El reto de Óscar Perea en el Mundial sub-20 2025

El gol en el debut mundialista confirma que Óscar Perea es una de las figuras a seguir en la Selección Colombia sub-20. Con tres goles internacionales en su cuenta, se proyecta como uno de los líderes ofensivos del equipo que busca superar el histórico tercer lugar alcanzado en 2003.

Para Perea, el Mundial también representa una vitrina ideal. Consolidarse como goleador en la competencia puede abrirle puertas en Europa, aumentar su proyección y acelerar su consolidación en el fútbol internacional.

Óscar Perea, presente y futuro del fútbol colombiano

Hoy, con apenas 20 años, Óscar Perea combina experiencia en Atlético Nacional, minutos en Francia y Portugal, y protagonismo con la Selección Colombia sub-20. Es un delantero que representa el presente inmediato de la Tricolor y que, con continuidad, puede convertirse en referente del fútbol colombiano en los próximos años.

Su gol frente a Arabia es solo una muestra de lo que puede aportar: oportunismo, movilidad y carácter en partidos decisivos. Ahora, el reto está en mantener ese nivel durante todo el Mundial y, al mismo tiempo, seguir ganando espacio en el competitivo escenario europeo.