El Inter Miami tomó una decisión clave en pleno desarrollo de la temporada. La salida de Javier Mascherano ya es oficial y abre un nuevo capítulo en el banquillo del equipo, en un momento donde cada partido tiene peso de definición.

El técnico argentino decidió dar un paso al costado por “motivos personales”, priorizando su situación fuera del fútbol antes de afectar el rendimiento del equipo. Su salida se da en un tramo sensible del calendario, con pocos partidos por disputar antes del parón internacional.

Técnico del Inter: relevo inmediato con aval interno

A diferencia de otros casos, el club no apostó por una solución provisional. El elegido para asumir el mando es Ángel Guillermo Hoyos, quien hasta ahora se desempeñaba como director deportivo de la institución.

El argentino, de 62 años, tomará el equipo en propiedad con el objetivo de encauzar el rumbo por el resto del 2026.

Pero su llegada no es casual. Dentro del club, su figura genera confianza no solo por su experiencia, sino también por su cercanía con el líder del vestuario: Lionel Messi.

Una relación que viene desde los inicios

El vínculo entre Hoyos y Messi se remonta a los primeros años del futbolista en el FC Barcelona, donde el entrenador trabajó en procesos formativos.

En ese entorno, también coincidió con otros nombres que marcarían una época como Sergio Busquets y Gerard Piqué. Con Messi, la relación trascendió lo profesional y se convirtió en un lazo de confianza que se mantiene hasta hoy.

De hecho, uno de los gestos que refleja esa cercanía fue la invitación del propio Messi al entrenador, a su boda con Antonela Roccuzzo, en 2017, en Rosario.

Este respaldo interno habría sido determinante para que Hoyos asumiera el cargo, en un momento donde el equipo necesita estabilidad y liderazgo.

Un nombre con pasado en el fútbol colombiano

Más allá de su trayectoria internacional, Ángel Guillermo Hoyos tiene una conexión especial con el fútbol colombiano.

Como jugador, fue un excelso volante ofensivo y pasó por clubes como:

Deportes Tolima (1992)

Unión Magdalena (1994)

Y como entrenador, también supo dirigir al:

Once Caldas en 2012

Un recorrido que le permite conocer de cerca el entorno del fútbol sudamericano y aportar una visión amplia al grupo.

Experiencia internacional para un reto inmediato

El nuevo entrenador del Inter Miami llega con un perfil experimentado, tras dirigir en diferentes ligas y contextos:

Argentina

México

Chile

Colombia

Grecia

Chipre

Además, tuvo un paso por la Selección de Bolivia, lo que refuerza su bagaje en procesos de alto nivel.

Su reto será inmediato: ordenar un equipo que ha tenido un arranque irregular y potenciar el rendimiento de figuras como Messi y Luis Suárez.

Un debut que marcará el nuevo rumbo

El estreno de Hoyos en el banquillo será este sábado 18 de abril, cuando el equipo visite al Colorado Rapids.

Será el primer paso de un proceso que llega en un momento determinante, donde no hay margen para errores y donde el objetivo será recuperar sensaciones rápidamente.

Para el Inter Miami, la apuesta ya está hecha. Y ahora, bajo un nuevo liderazgo, buscará reencontrarse con su mejor versión en el tramo más exigente de la temporada.