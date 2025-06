En medio de los rumores, las críticas y el complejo presente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo rompió el silencio en una entrevista concedida al programa ‘Puede Pasar’ de DSports en Argentina. Allí, el entrenador argentino desmintió contundentemente las versiones de un supuesto escándalo en el camerino con Jhon Durán, defendió su gestión al frente del equipo y apuntó contra sectores de la prensa colombiana.

El escándalo estalló tras el partido contra Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando versiones periodísticas aseguraron que Jhon Jáder Durán y el técnico habrían tenido un fuerte altercado al ser reemplazado durante el descanso de dicho juego. Según los rumores, incluso se habría llegado a los golpes. Sin embargo, el propio Lorenzo fue tajante al respecto:

«Ya lo aclaré porque acá (en Colombia) inventaron todo. La verdad es que con el jugador no pasó absolutamente nada. Le dije: ‘Sale Durán, entra Suárez’. Y no pasó nada, Durán no se quejó, no dijo absolutamente nada. Están todos los jugadores de testigos, hay 40 personas en el camerino, por eso varios jugadores salieron después a desmentir esta versión».