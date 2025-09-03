La gran novedad en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, fue el llamado del veterano delantero Dayro Mauricio Moreno Galindo, actual futbolista del Once Caldas. Con 40 años y un presente goleador sobresaliente en las últimas dos temporadas, el atacante tolimense cumplirá el sueño de los aficionados que pedían a gritos su regreso a la Tricolor para un “último baile”.

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano con la misión de asegurar la clasificación al Mundial. La presencia de Dayro Moreno ha generado gran expectativa, aunque el técnico argentino Néstor Lorenzo aclaró en rueda de prensa que el experimentado atacante comenzará el partido en condición de suplente.

Las palabras de Néstor Lorenzo sobre Dayro Moreno

El seleccionador explicó con claridad la razón del llamado y dejó en evidencia cuál será el rol de Dayro en el duelo contra Bolivia:

«Dayro es un jugador más dentro del plantel, se ha ganado la convocatoria con base en lo que está haciendo en su club, a la continuidad y la regularidad. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de sus suplentes».

De esta manera, Lorenzo dejó en claro que el delantero tolimense iniciará en el banco, aunque no descartó darle minutos dependiendo del desarrollo del compromiso. Además, resaltó varias cualidades de Moreno:

«Se ha citado porque es jugador preciso en la definición, que no le pesa jugar en determinados ambientes. Tiene experiencia. Ahora bien, Dayro deberá competir el puesto con otros importantes delanteros que tenemos en la plantilla como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Luis Díaz y todos los delanteros que hay, que son grandes jugadores y están en buen momento. Así que dependiendo de cómo vaya el partido, contemplaremos la posibilidad de su ingreso».

El regreso de Dayro Moreno tras nueve años de ausencia

La convocatoria de Dayro Moreno significa el regreso a la Selección Colombia luego de casi una década. Su última participación fue el 18 de junio de 2016 en la Copa América, en el partido de cuartos de final frente a Perú. En aquella ocasión jugó 14 minutos y la Tricolor avanzó tras ganar 4-2 en la tanda de penales.

Desde entonces, pasaron nueve años sin que el delantero nacido en Chicoral vistiera los colores de la Selección. En este lapso, su carrera tuvo altibajos y pasó por diferentes clubes nacionales e internacionales, pero su capacidad de anotar nunca se extinguió. Hoy, gracias a su brillante rendimiento con Once Caldas tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana, recibe una nueva oportunidad.

Los números de Dayro Moreno con la Selección Colombia

La historia de Dayro con la Selección Colombia incluye momentos que los hinchas recuerdan con cariño. En total ha disputado 31 partidos oficiales y amistosos y ha convertido 3 goles.

2007 – Eliminatorias : Su primer gol llegó en un clásico sudamericano contra Argentina por la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

: Su primer gol llegó en un clásico sudamericano contra Argentina por la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. 2010 – Amistoso : Volvió a marcar frente a Venezuela, confirmando su vigencia como alternativa ofensiva.

: Volvió a marcar frente a Venezuela, confirmando su vigencia como alternativa ofensiva. 2016 – Amistoso: Su tercera anotación fue contra Haití, justo antes de su última convocatoria hasta ahora.

Aunque no tiene un registro goleador abultado, siempre fue una carta de respaldo para diferentes entrenadores y un futbolista confiable en ataque.

La vigencia de un goleador histórico

A sus 40 años, Dayro Moreno continúa vigente como uno de los delanteros más efectivos del fútbol colombiano. Es el máximo goleador histórico del FPC y, en 2025, alcanzó además el reconocimiento de ser el artillero más importante de Once Caldas en competiciones internacionales.

Ese presente goleador y su capacidad para aparecer en partidos decisivos explican por qué su nombre volvió a figurar en la convocatoria. No solo aporta experiencia, también jerarquía y desequilibrio en un momento clave de las Eliminatorias. Para los hinchas, el regreso de Dayro es más que un premio: es la oportunidad de ver nuevamente a un goleador histórico con la camiseta de la Tricolor.