Inter Miami y Nashville SC se enfrentarán este sábado por el segundo partido de los octavos de final de los Playoffs de la MLS 2025. El duelo se disputará en el Geodis Park, escenario donde el conjunto local buscará forzar un tercer juego ante un equipo liderado por Lionel Andrés Messi Cuccittini que llega con ventaja en la serie. Conoce a continuación los horarios por países y señales oficiales para seguir en acción al astro argentino.

Nashville SC vs Inter Miami: horarios, países y señales HOY EN VIVO

Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Miami: 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 12:30 p.m.

Este encuentro se transmitirá únicamente por la plataforma Apple TV, a través del servicio MLS Season Pass, disponible para todo el mundo con narraciones en inglés y español.

Messi, Mascherano y la ventaja de Inter Miami

El equipo de Lionel Messi, dirigido por Javier Mascherano, llega a este compromiso con una ventaja clara tras imponerse 3-1 en el partido de ida, en el que el capitán argentino brilló con dos goles y una asistencia. La actuación del rosarino dejó a las Garzas a un paso de los cuartos de final, donde buscarán seguir haciendo historia en la liga estadounidense.

Nashville busca la hazaña en casa

Por su parte, Nashville SC afronta este duelo con la obligación de ganar. Los ‘Boys in Gold’ necesitan forzar un tercer partido, algo que no será sencillo frente a un rival que los ha superado en los últimos enfrentamientos. El conjunto dirigido por Gary Smith confía en la efectividad de Hany Mukhtar y Sam Surridge, responsables del 69% de los goles del equipo esta temporada, para intentar revertir la serie.

Historial de enfrentamientos

Nashville e Inter Miami se han enfrentado en 17 ocasiones, con un saldo de 4 victorias para los de Tennessee, 8 triunfos para las Garzas y 4 empates.

Más allá del reciente cruce del 24 de octubre, el conjunto rosado acumula una racha muy favorable, con varias victorias consecutivas desde abril de 2024.

En materia de goles, el cuadro de Mascherano ha convertido 15 tantos frente a solo 6 de Nashville en los enfrentamientos directos más recientes, algo que también se refleja en las apuestas deportivas, que dan una ligera ventaja a Messi y compañía.

Nashville vs Inter: Posibles alineaciones

Nashville SC: Joe Willis; Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Entrenador: Brian Joseph Callaghan

Inter Miami: Rocco Ríos; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez.

Entrenador: Javier Mascherano