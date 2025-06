El Mundial de Clubes 2025 reunirá a las principales potencias del fútbol entre el 14 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos, con un cartel de lujo en el que sobresale el valor de mercado de las estrellas que disputarán el torneo. Aunque el jugador más valioso actualmente, Lamine Yamal del FC Barcelona, no estará presente al no haber clasificado su equipo, la competencia contará con una constelación de futbolistas cuyo costo en el mercado supera cifras astronómicas. Según el sitio especializado Transfermarkt, el once ideal por valor económico está liderado por figuras de Real Madrid, Manchester City y PSG, clubes que concentran la mayor parte del Top-10 de jugadores más caros del torneo.

Real Madrid, Manchester City y PSG mandan en el XI de oro

Real Madrid, Manchester City y PSG dominan el once ideal elaborado con base en el valor de mercado de los futbolistas según Transfermarkt.

-Porteros: Diogo Costa (Oporto-40M€). Kobel (Dortmund-40M€) y Donnarumma (PSG-40M€) empatan en la primera plaza.

-Defensas: Achraf Hakimi (PSG-80M€), Bastoni (Inter-80M€), Pacho (PSG-65M€) y Gvardiol (M. City-75M€).

-Centrocampistas: Rodrigo (M. City-110M€), Valverde (Madrid-130M€) y Bellingham (Madrid-180M€).

-Delanteros: Haaland (M. City-180M€), Mbappé (Madrid-180M€) y Vinicius (Madrid-170M€).

Lamine Yamal, la gran ausencia del torneo de FIFA

El futbolista con mayor valor de mercado en la actualidad es Lamine Yamal, extremo español del Barcelona, con una tasación de 200 millones de euros. Sin embargo, el conjunto culé no logró la clasificación a este nuevo formato del Mundial de Clubes y su joven estrella no estará en Estados Unidos. Aun así, el torneo contará con una representación estelar, encabezada por campeones de Europa y América, en una competencia que pondrá a prueba a los mejores equipos del planeta.

Estadios del Mundial de Clubes 2025: fútbol de élite en Estados Unidos

Estos son los escenarios en los que se disputará el Mundial de Clubes 2025, cada uno con historia, tecnología y pasión local:

MetLife Stadium – East Rutherford, Nueva Jersey (82.500): casa de los Giants y Jets de la NFL, será sede de la final del Mundial 2026.

(82.500): casa de los Giants y Jets de la NFL, será sede de la final del Mundial 2026. Rose Bowl – Pasadena, California (88.500): famoso por la final del Mundial 1994 y el tazón de las rosas universitario.

(88.500): famoso por la final del Mundial 1994 y el tazón de las rosas universitario. Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia (75.000): estadio con techo retráctil, hogar del Atlanta United FC.

(75.000): estadio con techo retráctil, hogar del Atlanta United FC. Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Florida (65.000): sede de los Dolphins y del Super Bowl, acogerá el fútbol de clubes mundial.

(65.000): sede de los Dolphins y del Super Bowl, acogerá el fútbol de clubes mundial. Lumen Field – Seattle, Washington (69.000): sede de Sounders FC y Seahawks, con uno de los ambientes más ruidosos del fútbol.

(69.000): sede de Sounders FC y Seahawks, con uno de los ambientes más ruidosos del fútbol. Lincoln Financial Field – Filadelfia, Pensilvania (69.000): casa de los Eagles, adaptado para grandes eventos deportivos.

(69.000): casa de los Eagles, adaptado para grandes eventos deportivos. Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina del Norte (75.000): vibrante sede de los Panthers de la NFL.

(75.000): vibrante sede de los Panthers de la NFL. TQL Stadium – Cincinnati, Ohio (26.000): moderno estadio exclusivo para fútbol, casa del FC Cincinnati.

(26.000): moderno estadio exclusivo para fútbol, casa del FC Cincinnati. Audi Field – Washington, D.C. (20.000): estadio del D.C. United, con instalaciones de última generación.

(20.000): estadio del D.C. United, con instalaciones de última generación. GEODIS Park – Nashville, Tennessee (30.000): sede del Nashville SC, reconocido por su atmósfera local.

(30.000): sede del Nashville SC, reconocido por su atmósfera local. Camping World Stadium – Orlando, Florida (65.000): escenario habitual de partidos universitarios y eventos internacionales.

(65.000): escenario habitual de partidos universitarios y eventos internacionales. Inter&Co Stadium – Orlando, Florida (25.000): casa del Orlando City SC, con gran afición por el fútbol.

Un torneo sin precedentes y con cifras récord

El Mundial de Clubes 2025 marcará un antes y un después para el fútbol global, no solo por su formato ampliado y su duración, sino por reunir a los clubes más exitosos del planeta con plantillas que suman miles de millones en valor de mercado. La combinación de estadios de élite, figuras mundiales y una audiencia global promete convertir este evento en un fenómeno sin igual en la historia del fútbol moderno.