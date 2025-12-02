La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 tendrá un formato inédito dividido en dos días consecutivos. El primer evento definirá la conformación de los grupos, mientras que el segundo revelará el calendario de partidos, incluyendo sedes, fechas y horarios. Esta decisión responde a la complejidad logística del nuevo formato con 48 selecciones y 104 partidos, un reto sin precedentes para la organización de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Así será el primer día del sorteo del Mundial 2026

El sorteo de los grupos se realizará el viernes 5 de diciembre, en Washington, Estados Unidos, a las 11:00 a. m. (hora colombiana). Ese día se conocerán los 12 grupos del torneo, pero no el calendario detallado.

La FIFA aclaró que la asignación de sedes y horarios no se podrá anunciar inmediatamente debido al tamaño y estructura del torneo. Cada selección necesitará una planificación detallada en cuanto a desplazamientos, usos horarios, condiciones climáticas y logística de preparación, factores que requieren un diseño más complejo que en ediciones previas de la Copa del Mundo.

Además, el ente rector explicó que se busca garantizar que los aficionados de cada país puedan ver los partidos en horarios adecuados para televisión, ajustándose a las distintas franjas horarias globales.

Fecha y hora de la segunda parte del sorteo

La segunda parte del proceso será el sábado 6 de diciembre, nuevamente en Washington, a las 12:00 p. m. (hora colombiana). En este evento, con transmisión oficial por los canales de la FIFA, se hará la “revelación completa de las sedes y horarios” para cada selección participante.

El acto contará con la presencia del presidente Gianni Infantino y diversas leyendas internacionales del fútbol, quienes analizarán la distribución de partidos durante la transmisión. La organización anticipa un evento de alto impacto mediático para completar el rompecabezas del nuevo Mundial.

Calendario definitivo, solo hasta marzo de 2026

La FIFA también informó que la versión final del calendario se publicará en marzo de 2026, una vez se definan los últimos cupos mediante los repechajes. En esa fecha quedarán establecidos de manera oficial los 104 partidos, la distribución de sedes y los días exactos de cada enfrentamiento.

Un sorteo revolucionado y con gran despliegue mediático

Además del sorteo tradicional, la FIFA anunció un programa especial que se emitirá en directo a través de su plataforma oficial, donde se analizarán emparejamientos, sedes y perspectivas para cada selección. El formato ampliado a 48 equipos supone uno de los mayores desafíos en la historia de la organización, lo que justifica el doble evento para garantizar precisión y equilibrio competitivo.

Cómo se repartirán los bombos del sorteo del Mundial 2026

El sorteo distribuirá a las selecciones en cuatro bombos, tomando como base el Ranking FIFA y el estatus de anfitrión.

Bombos definidos

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, cuatro selecciones del repechaje europeo y dos del repechaje intercontinental.

Cabezas de serie confirmadas

Los 9 mejores del Ranking FIFA serán cabezas de serie junto con los tres anfitriones:

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Posibles rivales de la Selección Colombia

La Selección Colombia, ubicada en el bombo 2, no podrá enfrentar a Argentina ni a Brasil del bombo 1. Tampoco podrá cruzarse con Paraguay del bombo 3 ni con una eventual Bolivia en caso de que clasifique desde el bombo 4.

El “grupo más difícil” posible, según el ranking, podría estar compuesto por:

España, Colombia, Noruega y Jordania.

Algunas claves del mecanismo del sorteo

El sorteo se iniciará con la distribución de los equipos del bombo 1 , desde el grupo A hasta el L.

, desde el grupo A hasta el L. Los anfitriones estarán identificados con bolas de colores (México verde, Estados Unidos azul, Canadá rojo).

(México verde, Estados Unidos azul, Canadá rojo). Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma confederación, excepto la UEFA, que puede tener hasta dos selecciones por grupo.

La FIFA ha diseñado el calendario para garantizar equilibrio competitivo y evitar cruces anticipados de máximas potencias antes de semifinales.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., desde las 12:00 p. m. (hora local y hora colombiana).

El sábado 6 de diciembre, un día después, se entregará el calendario completo de partidos, con fechas, horas y sedes asignadas para cada una de las 48 selecciones que competirán entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.