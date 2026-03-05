Millonarios consiguió un triunfo de alto impacto al eliminar a Atlético Nacional de la Conmebol Sudamericana, ganándole en el Atanasio. El equipo dirigido por Fabián Bustos ganó 1-3 y aseguró su clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

El partido fue una llave de eliminación directa que enfrentó a dos de los clubes más importantes del país. En ese contexto, el equipo albiazul mostró contundencia ofensiva y personalidad para imponerse en Medellín. Con goles de Rodrigo Contreras, en dos oportunidades, y Leonardo Castro, Millonarios superó al conjunto verdolaga, que había empatado parcialmente con anotación de Nicolás Rodríguez.

Millonarios vs Atlético Nacional en Sudamericana: así fue el partido en Medellín

El duelo en el estadio Atanasio Girardot tenía una carga especial. Era un partido único para definir qué equipo avanzaría a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Esa condición elevó la intensidad desde el inicio del encuentro.

Millonarios logró abrir el marcador gracias a Rodrigo Contreras, delantero argentino que se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo en la temporada 2026. Su gol permitió al conjunto albiazul tomar ventaja y manejar el ritmo del partido durante varios tramos del primer tiempo.

Atlético Nacional reaccionó y logró el empate con el gol de Nicolás Rodríguez, lo que volvió a equilibrar el partido momentáneamente. Sin embargo, el equipo capitalino mantuvo su presión ofensiva y volvió a adelantarse en el marcador.

Leo Castro anotó el segundo del equipo a través de un penalti en el cierre del primer tiempo; y el mismo Contreras apareció nuevamente para marcar su segundo gol de la noche, asegurando el 1-3 definitivo sobre los 75 minutos del duelo. Clasificación asegurada a la siguiente fase del torneo.

Rodrigo Contreras, figura de Millonarios en la clasificación

El gran protagonista del partido fue Rodrigo Contreras. El delantero argentino llegó a Millonarios como uno de los refuerzos para la temporada 2026 y rápidamente empezó a demostrar su importancia en el esquema ofensivo del equipo.

Ante Atlético Nacional firmó un doblete que resultó decisivo para la clasificación. Su movilidad en ataque, capacidad para generar espacios y precisión frente al arco rival marcaron diferencia en el Atanasio Girardot.

Con esos dos goles, Contreras reafirma su buen inicio con el equipo albiazul y se consolida como una de las principales referencias ofensivas del plantel en este nuevo ciclo con Fabián Bustos.

Millonarios clasificado a la fase de grupos de la Sudamericana

Con el triunfo en el Atanasio Girardot, Millonarios logró avanzar a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. La victoria ante Atlético Nacional no solo tiene valor deportivo por la clasificación, sino también por el contexto de la rivalidad entre ambos clubes.

Ganar en Medellín y en un partido decisivo fortalece el momento del equipo dirigido por Fabián Bustos, que ha empezado a consolidar su idea de juego tras asumir la dirección técnica. El resultado también representa un impulso anímico importante para el plantel en la temporada 2026, en la que el club busca competir tanto en la Liga BetPlay como en el escenario internacional.

Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana

Tras asegurar su clasificación, Millonarios ahora espera conocer a los equipos que enfrentará en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.

El sorteo oficial se realizará el jueves 19 de marzo a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay. En ese evento se definirán los grupos del torneo y el calendario de partidos para cada equipo clasificado. El sorteo de la Sudamericana se llevará a cabo antes del correspondiente a la Copa Libertadores.

Cuándo comienza la fase de grupos de la Sudamericana

La fase de grupos del torneo comenzará en la semana del 7 de abril. En esta etapa, cada equipo disputará seis partidos, enfrentando a sus rivales en formato de ida y vuelta. El calendario de esta fase se extenderá hasta el 28 de mayo. Una vez finalizada esa etapa, el torneo tendrá un receso debido al Mundial de 2026. Posteriormente, los playoffs de los octavos de final de la competencia comenzarán el 21 de julio, momento en el que se retomará la actividad continental.

Equipos que participarán en el sorteo de la Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos reunirá a equipos de distintos países del continente. Entre los clubes confirmados se encuentran:

Argentina: River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Bolivia: Blooming e Independiente Petrolero.

Blooming e Independiente Petrolero. Brasil: São Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos FC y Vasco da Gama.

São Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos FC y Vasco da Gama. Chile: Audax Italiano y Palestino.

Audax Italiano y Palestino. Colombia: América de Cali o Atlético Bucaramanga.

América de Cali o Atlético Bucaramanga. Ecuador: Orense o Macará; y Deportivo Cuenca.

Orense o Macará; y Deportivo Cuenca. Paraguay: Olimpia y el ganador entre Nacional o Recoleta.

Olimpia y el ganador entre Nacional o Recoleta. Perú: Alianza Atlético y el ganador entre Melgar o Cienciano.

Alianza Atlético y el ganador entre Melgar o Cienciano. Uruguay: Montevideo City y el ganador entre Boston River o Racing de Montevideo.

Montevideo City y el ganador entre Boston River o Racing de Montevideo. Venezuela: Academia Puerto Cabello y Caracas FC.

Tras eliminar a Atlético Nacional en Medellín, Millonarios ahora espera el sorteo que definirá su camino en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, un nuevo desafío internacional para el equipo albiazul en la temporada 2026.