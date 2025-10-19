Lionel Messi volvió a convertir una noche de fútbol en un espectáculo de registros y emociones. El argentino firmó un hat trick y una asistencia en la goleada 5-2 del Inter Miami sobre el Nashville SC, resultado con el que aseguró el Botín de Oro de la MLS 2025, consolidándose como máximo goleador de la liga estadounidense esta temporada con 29 tantos en 28 partidos.

Lionel Messi, amo y señor del gol en la MLS

El capitán del Inter Miami alcanzó su segunda temporada completa en la Major League Soccer y lo hizo en modo dominador total: 29 goles y 19 asistencias, cifras que lo dejaron apenas a una contribución de igualar el récord histórico del mexicano Carlos Vela (49 participaciones directas en 2019 con Los Ángeles FC).

Solo tres jugadores —Carlos Vela (34), Josef Martínez (31) y Zlatan Ibrahimovic (30)— han anotado más goles en una temporada regular de la MLS. Pero lo de Messi trasciende cualquier estadística: 32 títulos de máximo goleador en su carrera profesional, una marca que lo separa del resto del planeta fútbol.

A los 38 años, el argentino demuestra que su romance con el gol no entiende de edad ni fronteras. Desde su irrupción en LaLiga hasta sus días en Estados Unidos, Messi sigue siendo la referencia del arte de anotar.

Lionel Andrés Messi Cuccittini: pichichi año tras año

El Botín de Oro obtenido en la MLS se suma a una colección interminable. Messi ha sido máximo goleador en todas las competencias que ha disputado: 8 veces en LaLiga, 6 en la Champions League, 5 en la Copa del Rey, además de Supercopas de España y Europa, Copa América 2021, Leagues Cup 2023 y las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En total, 32 coronas individuales que confirman su permanencia en la élite dos décadas después de su debut profesional. Una vigencia que no tiene precedentes y que redefine el significado de la constancia.

Lo que para cualquier otro futbolista sería una temporada histórica, para Messi es solo una más en su colección de reinos goleadores. Una rutina de grandeza.

Cristiano vs Messi: dos máquinas de hacer goles muy vigentes

Aunque ya no comparten continente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen librando una batalla simbólica por el trono del fútbol mundial. Ambos marcaron el mismo día —18 de octubre de 2025— en la Saudi Pro League y en la MLS, respectivamente, reviviendo la eterna comparación.

Con su gol ante Al Fateh, Cristiano Ronaldo, de 40 años, llegó a 949 goles en 1.291 partidos, ampliando su récord como máximo anotador en la historia del fútbol. Su objetivo declarado: alcanzar las 1.000 anotaciones antes del final de su carrera.

Messi, por su parte, acumula 889 goles en 1.128 partidos, y aunque la distancia es de 60 tantos, el argentino mantiene viva la posibilidad de recortar la brecha mientras siga activo en Miami y con la Selección Argentina.

Los máximos goleadores de la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo (Portugal): 949 goles

949 goles Lionel Messi (Argentina): 889 goles

889 goles Josef Bican (Austria): 805 goles

805 goles Romário (Brasil): 772 goles

772 goles Pelé (Brasil): 757 goles

La historia sigue abierta. Cada partido que disputan Messi y Cristiano no solo suma goles, sino páginas a una rivalidad que marcó una era. Dos leyendas que siguen desafiando el tiempo y los límites del fútbol.