El mercado de fichajes en Sudamérica no da tregua y uno de los nombres que más ruido genera en esta ventana es el del delantero argentino Claudio Paul Spinelli. Con 28 años y tras firmar un 2025 sobresaliente con Independiente del Valle, el atacante se convirtió en una de las piezas más codiciadas del continente. Su gran rendimiento no pasó desapercibido en el Fútbol Profesional Colombiano, donde al menos dos clubes de peso ya realizaron sondeos formales por su situación contractual.

Spinelli viene de una temporada consagratoria en Ecuador. Fue protagonista tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, además de ser pieza clave para que Independiente del Valle conquistara el título local. Su impacto fue total: 28 goles en 51 partidos a lo largo del año, cifras que dispararon su cotización y lo instalaron en el radar de varios mercados, incluido el colombiano.

Junior de Barranquilla, siempre al ataque en el mercado

Como ya es costumbre, Junior de Barranquilla fue el club colombiano que primero apareció en escena. El equipo dirigido por Alfredo Arias está decidido a reforzar su frente de ataque con un centro delantero extranjero que marque diferencias, y por eso ha explorado múltiples alternativas en las últimas semanas.

Antes de Spinelli, Junior entabló negociaciones con los uruguayos Matías Arezo, Agustín Rodríguez y Octavio Rivero, pero por distintas razones ninguno de esos diálogos llegó a buen puerto. En ese contexto, el nombre del argentino volvió a tomar fuerza.

Los contactos se dieron a través de MVP Group, empresa que maneja los intereses del jugador. En cuanto al salario, el pedido de Spinelli fue alto, pero no inalcanzable para la economía rojiblanca. El verdadero escollo apareció en la negociación con Independiente del Valle, dueño de los derechos federativos del futbolista.

El gran obstáculo: Independiente del Valle y su postura firme

IDV tiene tasada la ficha de Claudio Paul Spinelli en 3 millones de dólares, cifra que Junior no está dispuesto a pagar en su totalidad. Desde Quito han sido categóricos: no aceptan préstamos ni negociaciones parciales. Incluso, rechazaron una propuesta del club barranquillero para adquirir el 50 % de los derechos del jugador.

La postura del club ecuatoriano ha sido inamovible, pese a que el propio Spinelli viene presionando desde hace más de 20 días para que acepten alguna de las ofertas que han llegado por él. El delantero considera que su ciclo en IDV está cumplido y busca un nuevo desafío deportivo para 2026.

América de Cali también preguntó por Spinelli

Con un escenario distinto, pero igualmente activo, América de Cali también realizó sondeos por el atacante argentino. Aunque el cuadro escarlata no tiene el mismo poder económico directo que Junior, cuenta con el respaldo de empresarios cercanos a Tulio Gómez, dispuestos a apoyar una operación de alto impacto.

América tenía todo acordado desde hace varios días con el delantero uruguayo José Neris, quien debía convertirse en su ‘9’ titular. Sin embargo, las demoras para liberar al jugador desde Colón de Santa Fe obligaron al club a explorar otras alternativas, entre ellas la de Spinelli.

El argentino agradeció el interés y valoró el prestigio del club vallecaucano, pero fue claro con su representante: solo analizará ofertas de equipos que disputen la Copa Libertadores 2026. Ese requisito dejó prácticamente descartada la opción para los americanos, ya que el equipo jugará la Copa Sudamericana.

Spinelli y un mensaje claro antes de irse de vacaciones

Antes de salir de vacaciones, Spinelli dejó declaraciones contundentes en la prensa de Quito. Agradeció a Independiente del Valle por la oportunidad, pero afirmó sin rodeos que su etapa en el club estaba cerrada, pese a haber permanecido solo un año.

El impacto de su rendimiento fue tan alto que el jugador entiende que este es el momento ideal para dar el salto. Desde su entorno consideran que mantenerlo contra su voluntad puede terminar siendo contraproducente para todas las partes.

Argentina toma ventaja en la carrera

En las últimas horas surgió un giro importante en la historia. Independiente Rivadavia de Mendoza avanzó con fuerza para quedarse con Spinelli, ofreciendo 2,5 millones de dólares, cifra que Independiente del Valle estaría dispuesto a aceptar.

El club mendocino espera cerrar primero la venta del colombiano Sebastián Villa, operación por la que proyectan recibir cerca de 7 millones de dólares. Parte de ese dinero sería destinado a la contratación del delantero argentino, como pieza clave de un proyecto ambicioso para 2026, año en el que disputarán por primera vez en su historia la Copa Libertadores.

De concretarse la operación, Claudio Paul Spinelli pasaría curiosamente de un Independiente a otro Independiente, cerrando así un capítulo exitoso en Ecuador y abriendo uno nuevo en su país natal.

Por ahora, Colombia observa desde la distancia. Junior y América preguntaron, hicieron números y movieron fichas, pero todo indica que el desenlace del goleador argentino está cada vez más cerca de resolverse lejos del FPC.