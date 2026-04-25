Con el título de Bundesliga ya asegurado tras imponerse en casa al Stuttgart, el Bayern Múnich se traslada a Maguncia para afrontar un nuevo reto frente al Mainz 05, en el marco de la jornada 31 del campeonato alemán. La consagración anticipada, lograda con una amplia diferencia sobre el Borussia Dortmund, ratifica una vez más el dominio del club bávaro en el fútbol local, donde suma otra estrella a una hegemonía prácticamente ininterrumpida en los últimos años.

Mainz 05 vs Bayern: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Bayern, campeón pero con la mente en Europa

Con la mirada puesta en las semifinales de la Champions League frente al PSG, el equipo dirigido por Vincent Kompany podría presentar una formación con rotaciones. La cercanía del compromiso internacional invita a gestionar cargas, especialmente tras una exigente seguidilla de partidos.

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Aun así, el mensaje interno es claro: no hay espacio para la relajación. El propio entrenador belga lo dejó en evidencia tras una sólida victoria ante el Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania, destacando el compromiso colectivo y la importancia de mantener la intensidad en cada presentación.

Incluso con una posible alineación alternativa, el Bayern Múnich conserva un poder ofensivo notable. La profundidad de su plantilla le permite sostener un ritmo alto de juego y generar peligro constante, independientemente de los nombres que estén en cancha.

Mainz busca asegurar su permanencia

Del otro lado, el Mainz 05 llega con la necesidad de sumar para garantizar su continuidad en la categoría. Ubicado en la décima posición con 34 puntos, el equipo sabe que una victoria podría ser determinante para sellar su permanencia.

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Aunque viene de una eliminación en la Conference League frente al Estrasburgo, el conjunto local mostró carácter en su última presentación ante el Borussia Mönchengladbach, logrando reponerse anímicamente y dejando señales positivas de cara a este exigente compromiso.

El desafío será mayúsculo. Mainz difícilmente pueda imponer condiciones durante largos pasajes del encuentro, por lo que deberá ser efectivo en las oportunidades que logre generar. La contundencia será clave ante un rival que rara vez perdona.

Un duelo con jerarquías marcadas

En la previa, todo apunta a un partido donde el Bayern Múnich controle el desarrollo. Su calidad individual y colectiva lo posicionan como claro favorito, incluso considerando las posibles rotaciones.

Para el Mainz, el plan pasará por resistir, aprovechar espacios y buscar alguna ocasión puntual que le permita competir. Sin embargo, en un contexto general de 90 minutos, la jerarquía del campeón suele marcar diferencias.

Mainz vs Bayern: posibles alineaciones

Mainz (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz

Entrenador: Urs Fischer

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Guerreiro, Musiala, Diaz; Jackson

Entrenador: Vincent Kompany