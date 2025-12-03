Luis Fernando Muriel protagonizó un emotivo reencuentro con el Atalanta al regresar, dos años después, al Gewiss Stadium, donde vivió algunos de los momentos más determinantes de su carrera. Allí, el colombiano —quien registró 28 asistencias y 68 goles con el club italiano— fue homenajeado por la afición antes del juego vs la Fiorentina, en una escena cargada de nostalgia y reconocimiento.

Muriel revive sus mejores gestos en Italia

Durante su visita, Muriel recordó varias de las jugadas que marcaron su paso por el fútbol italiano, entre ellas el recordado gol de taco al Milán:

“Es todo instinto, estas son cosas que no se pueden entrenar. Cuando vi entrar el balón, fue una sensación maravillosa, fue un momento muy, muy hermoso. Todavía lo recuerdo y puedo oír el estadio, puedo oír a todos mis compañeros a mi alrededor. Lo recuerdo todo bien”, le dijo al periodista Gianluca Di Marzio.

El delantero también se refirió a su presente competitivo. Actualmente tiene contrato con el Orlando City hasta diciembre de 2026, etapa en la que suma 84 partidos, 17 goles y 13 asistencias. Aun así, dejó claro que la posibilidad de regresar a Italia sigue latente:

“Veré a mi agente y hablaremos de algunas cosas. Todavía me queda un año de contrato con Orlando. Sí, me gustaría volver. Después del primer año, extrañé mucho el fútbol italiano y a Italia; honestamente me gustaría regresar al fútbol italiano”.

Admira a Gasperini y conserva la puerta abierta

Muriel también elogió a Gian Piero Gasperini, el entrenador que lo potenció en su etapa más brillante con el Atalanta:

“Es un entrenador muy exigente, tanto física como tácticamente, que exige mucho a sus jugadores, y quizás cuando las cosas no salen como él quiere, puede sacar a relucir ese carácter fuerte que tiene, y muchos jugadores, al final, no pueden seguir ese ritmo”.

Con estas reflexiones, el atacante reafirma su deseo de continuar su carrera en una liga que conoce bien y donde alcanzó su mayor nivel: el fútbol italiano.

Muriel y Junior: una ilusión que no se apaga

Mientras tanto, en Colombia, la afición del Junior de Barranquilla mantiene viva la ilusión de ver al goleador vestido de rojiblanco. La conversación está impulsada por el ambiente de refuerzos que se proyecta para 2026, donde nombres de alto impacto han sonado con fuerza.

Según información reciente, el club estaría en conversaciones con Miguel Ángel Borja, quien podría quedar libre y encajar en los planes del equipo. Paralelamente, el nombre de Luis Muriel sigue generando expectativa, aunque el delantero habría descartado llegar en el corto plazo. De acuerdo con esas versiones, su presencia en el Metropolitano tendría que esperar más allá de 2026.

Aun así, el propio atacante alimentó el vínculo emocional con los rojiblancos en una frase que dio la vuelta entre los hinchas:

“Quiero mucho esta camiseta, tengo muchas ganas y muchos deseos de vestirla algún día”.

Con esta declaración, dejó claro que el sueño existe, aunque también advirtió que no lo ve posible en lo inmediato.

Luis Fernando Muriel estuvo en el estadio Metropolitano. Vio el partido entre Junior y Atlético Nacional junto a Carlos Bacca y luego compartió con futbolistas del equipo verde (Alfredo Morelos, Edwin Cardona y Matheus Uribe). pic.twitter.com/NRka0hLgad — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) November 14, 2025

El cariño por Junior viene desde la infancia

Muriel fue visto recientemente en el estadio Metropolitano disfrutando la victoria de Junior sobre Atlético Nacional, luciendo la camiseta rojiblanca y compartiendo con excompañeros de la Selección Colombia. Su presencia reavivó la esperanza entre los aficionados, que conocen su cercanía con la ciudad y con el club desde niño.

Hoy, el contexto es distinto: Muriel continúa en la MLS, Junior pelea los cuadrangulares y la hinchada vive un momento de entusiasmo pleno. En medio de todo, el vínculo emocional persiste, y aunque el regreso no será inmediato, la ilusión permanece intacta.