La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay este martes 25 de marzo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el marco de la Jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la rueda de prensa previa al compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo abordó diversos temas relacionados con el equipo, su rendimiento y las expectativas para este crucial encuentro.

El estratega argentino no confirmó el equipo titular, pero aseguró que no hará muchos cambios en la alineación. También habló sobre la importancia del estado anímico, la evolución de Dávinson Sánchez, y la complejidad de enfrentar a una selección paraguaya en racha positiva.

«Todavía veo respuesta en el equipo»

Ante las críticas por los recientes resultados, Néstor Lorenzo fue claro al afirmar que no es momento de hacer cambios drásticos:

«No es cuestión de mantenerme en la mía. Patear el tablero se hace cuando uno no encuentra respuestas dentro de la cancha. Hemos jugado ante rivales difíciles. Contra Brasil, por momentos, me gustó mucho el equipo. Brasil nos pudo dominar por momentos. El tablero se patea cuando no hay respuesta y yo todavía estoy viendo respuesta. El equipo está dolido y tiene una bronca que va a utilizar como energía para volver al triunfo en Barranquilla».

El DT también reconoció los errores cometidos en los últimos juegos, pero mantiene la confianza en su planteamiento:

«Desesperarse no sirve, patear el tablero no sirve, poner excusas tampoco sirve. Hay motivos por los cuales no hemos sumado. Uno puede ser que nos ha faltado fortuna. Esperemos haber corregido los errores de los últimos minutos para siempre».

La parte mental, clave para recuperar la confianza

Uno de los aspectos que Lorenzo resaltó fue el impacto emocional de la racha negativa:

«La parte mental es fundamental en estos momentos, sobre todo un equipo que no está acostumbrado a que suceda esto. Estuvimos dos años sin perder un partido, que tampoco era algo normal. De pronto tuvimos fortuna en algunos momentos claves que ahora no tuvimos. Hay que enfocarse en lo que hay que hacer y en lo que viene».

El DT destacó que el estado anímico y la confianza son fundamentales para retomar el camino del triunfo:

«El estado anímico y la confianza se logran con los resultados. Uno puede hablarle mucho al jugador, al plantel y cuando uno ve que lo que propone sale, da confianza y te genera un estado anímico para querer más».

Evolución de Dávinson Sánchez

Uno de los temas más esperados en la rueda de prensa fue el estado físico del defensor Dávinson Sánchez, quien sufrió una conmoción cerebral en el partido contra Brasil. Lorenzo señaló:

«Se han seguido todos los protocolos reglamentarios, se le ha hecho una tomografía que no ha mostrado ninguna lesión, se ha seguido la evolución clínica día a día y no ha habido novedades. Va evolucionando muy bien, puede llegar a estar apto».

Los puntos fuertes de Paraguay

Sobre el rival de turno, Néstor Lorenzo reconoció que Paraguay llega en un buen momento bajo la dirección de Gustavo Alfaro:

«Es el momento que está viviendo Paraguay. Todo lo que ordenó Gustavo en el equipo está dando resultados. Si uno no juega bien, no puede ganar. Jugar bien no es solo con la pelota, es ordenarse en el bloque, en ataque. Tenemos que estar muy atentos, porque Paraguay está jugando bien como lo hacían hace años».

También aseguró que el planteamiento de Colombia será ofensivo, pero sin descuidar el equilibrio:

«El orden empareja las situaciones y te sirve para neutralizar al rival y lograr anularlo en sus intentos ofensivos. Para atacar a un equipo tan ordenado hay que desordenarlo un poco, insistir, tener paciencia y no regalarse».

«Cada partido es una historia distinta»

Finalmente, el DT argentino enfatizó que el equipo no ha perdido su identidad de juego:

«Cada partido es una historia distinta por las situaciones, la actualidad de los equipos. Venimos sin sumar, pero el rendimiento no ha sido malo, ha sido bueno. Hay que ajustar algunas cosas, pero vamos a seguir por el mismo camino que nos ha dado muchos resultados y queremos volver a la senda del triunfo».

El duelo ante Paraguay será una prueba clave para la Selección Colombia, que ocupa la sexta posición en la tabla y necesita sumar para mantenerse en la zona de clasificación directa al Mundial 2026. La cita será este martes 25 de marzo a las 7:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.