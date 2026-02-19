La gran final continental arranca en Argentina. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025, visitará a Lanús, monarca de la Sudamericana 2025, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, con un once prácticamente definido, aunque con bajas sensibles en su plantilla.

El compromiso se disputará este jueves 19 de febrero de 2026 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, escenario donde el ‘Granate’ buscará tomar ventaja en la serie. El venezolano Alexis Herrera será el árbitro del juego. Promesa de duelo intenso entre los últimos campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente.

Lanús vs Flamengo: señales de televisión y online en internet para VER HOY EN VIVO

Hora:

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

Transmisión:

Señal abierta: ESPN

Streaming: Disney+

Lanús busca hacerse fuerte en casa

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a esta definición tras conquistar la Copa Sudamericana 2025, aunque con la necesidad de recomponer sensaciones luego de la caída ante Independiente por el Torneo Apertura. En aquel compromiso utilizó una nómina alternativa, preservando titulares para este choque internacional.

Entre las novedades más destacadas aparece el regreso de Marcelino Moreno, recuperado de una metatarsalgia en el pie izquierdo y listo para aportar creatividad en el mediocampo. En contraste, la situación de Rodrigo Castillo es incierta debido a un edema muscular, por lo que todo indica que Walter Bou comandará el ataque.

El capitán Carlos Izquierdoz puso el foco en la diferencia presupuestaria entre ambos clubes, pero relativizó su impacto: destacó que el valor de mercado influye, aunque recordó que en el campo juegan once contra once.

Lanús alcanzó esta instancia tras superar a Central Córdoba, Fluminense, Universidad de Chile y Atlético Mineiro, logrando el tercer título internacional de su historia. Ahora va por la Recopa Sudamericana, trofeo inédito en sus vitrinas.

Flamengo, jerarquía y ambición internacional

El conjunto brasileño arriba a Buenos Aires con altibajos en el arranque del Brasileirao, pero revitalizado tras vencer a Botafogo en el Torneo Carioca. La figura reciente ha sido Lucas Paquetá, fichaje récord del club, quien ya comenzó a justificar su inversión con goles decisivos.

El entrenador Filipe Luis no podrá contar con Jorginho, Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata —sancionado— ni Wallace Yan. A pesar de las ausencias, el Mengão mantiene una base sólida y experimentada para encarar la serie con la intención de definirla en el Maracaná el próximo 26 de febrero.

Flamengo conquistó la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Inter de Porto Alegre, Estudiantes y Racing, y luego imponerse en la final ante Palmeiras. El club carioca suma cuatro Libertadores y busca su segunda Recopa, luego de haberla ganado en 2020 y perdido en 2023.

Lanús vs Flamengo: historial y panorama de la serie

El antecedente oficial entre ambos favorece a Flamengo. En la fase de grupos de la Libertadores 2012, el equipo brasileño ganó 3-0 en casa y empató 1-1 en suelo argentino.

El duelo en el sur del conurbano bonaerense abre una serie que promete intensidad, equilibrio y jerarquía. Lanús intentará golpear primero ante su gente, mientras que Flamengo apuesta por su experiencia internacional para encaminar el título antes de la revancha en Río de Janeiro.

Lanús vs Flamengo: probables formaciones

Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo:

Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araujo; Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Pedro.

DT: Filipe Luis.